Ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığa ağır tahrik indirimi
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Bursa, 3. Sayfa

Ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığa ağır tahrik indirimi

Bursa'da engelli ablasına tecavüz eden genci öldüren şahıs, yargılandığı davada 'ağır tahrik' indirimi alarak 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

15.03.2020 12:06 | Son Güncelleme: 15.03.2020 12:06
Ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığa ağır tahrik indirimi

Bursa'da engelli ablasına tecavüz eden genci öldüren şahıs, yargılandığı davada 'ağır tahrik' indirimi alarak 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.


Olay, merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde meydana geldi. İşitme engelli B.P. (29), kendisini tehdit eden Mehmet K.'yı şikayet etmek için polis merkezine gitti. Konuşamayan ablasına ifade verirken yardımcı olmak için refakat eden Yusuf P. (27), ablasının ifadelerinde Mehmet K.'nın ablasına tecavüz ettiğini öğrendi. İfadeden sonra Mehmet K.'yı arayıp konuşmak istediğini söyleyen Yusuf P., boş arsada buluştuğu şahsı tabancayla vurarak öldürdü. Olaydan sonra tutuklanan Yusuf P. hakkında kasten adam öldürmek suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'adam öldürmek' suçundan yapılan yargılama sonucunda tutuklu sanık Yusuf P., 'kasten adam öldürmek' suçundan 15 yıl, 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan 2 yıl 1 ay olmak üzere toplam 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık avukatı Engin Kara tarafından dosya temyiz için Bursa İstinaf Mahkemesi'ne gönderildi. Bursa İstinaf Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nde yapılan duruşmaya sanık Yusuf P., avukatı Engin Kara, müşteki avukatları Cihan Kayrak, Tansu Aydın, tanıklar ile yakınları katıldı. Yaklaşık 3 saat süren duruşmanın ardından 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını sanığa uygulanan haksız tahrik indiriminin az olduğu gerekçesiyle bozdu.


Sanığa ağır haksız tahrik indirimi yapan Ceza Dairesi, sanığın cezasını 12 yıl 6 aya indirdi. Ayrıca Ceza Dairesi heyeti, ruhsatsız silahtan verilen cezayı da fazla bularak, 1 yıl 3 aya düşürdü. Böylelikle sanığın cezası 13 yıl 6 ay hapis cezasına çevrildi. Müştekilerin avukatı, karara karşı Yargıtay'a itirazda bulunacaklarını söyledi. - BURSA

Kaynak: İHA

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