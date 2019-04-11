Ablası Gibi Ölmemesi İçin 80 Bin TL'ye İhtiyacı Var

Kayseri'de yaşayan 30 yaşındaki Mustafa Doğan, ablasının da ölüm sebebi olan kas hastalığını durdurmak için gerekli olan tedaviyi alarak iyileşmek istiyor. Tedavisi için 80 bin TL'ye ihtiyacı olan Doğan, "Yürüme yeteneğimi tamamen kaybetmemek istiyorum" dedi.

ABLASI AYNI HASTALIKTAN CAN VERDİ

Kayseri'de yaşayan 30 yaşındaki Mustafa Doğan'a, 2 yaşındayken yürüyüş bozukluğunun ardından kas hastalığı teşhisi konuldu. Teşhisin ardından sıkıntılar yaşayan Doğan'ın ablası Serap Doğan'da aynı hastalık yüzünden 2 sene önce 36 yaşında vefat etti.

YARDIMSEVERLERDEN YARDIM BEKLİYOR

Bir arkadaşının Hindistan'da kök hücre tedavisi ile hastalığını durdurduğunu öğrenen Mustafa Doğan umutlandı. Ailesinin maddi durumunun iyi olmadığı için tedavisi gerçekleştiremediğini kaydeden Doğan, yardımseverlerden yardım bekliyor.

"YÜRÜME YETENEĞİMİ TAMAMEN KAYBETMEK İSTEMİYORUM"

Hikayesini anlatan Doğan, "Anne taşıyıcıdan kaynaklanan bir hastalığa yakalandık. Ablam ve bende vardı. Ablam 3 yıl önce vefat etti. O da kas hastasıydı ama farklı çeşidiydi. Ablam 18 yaşına kadar yürüdü ama daha sonra yürüyemedi. 36 yaşında da vefat etti. Bende de doğuştan kas hastalığı var. 2 yaşındayken doktorlar yürümemden fark ettiler. 2 yaşımdan sonra büyük zorluklar yaşamaya başladım. Yorgunluğum gün geçtikçe artmaya başladı. Şuanda 3 adımda yoruluyorum. Dizlerimin yavaş yavaş çöktüğünü hissediyorum. Bu hastalığın tedavisi kısmen olmadığı gibi, ilerlemesini de durdurmak için bir sonuç olmadığını öğrendim. Bir arkadaşım Hindistan'da bu hastalığın yavaşlaması için kök hücre yapıldığını söyledi. Kendinde de olumlu sonuçlar olduğunu söyledi. Durumumuzun iyi olmadığından dolayı maliyetinin 80 bin TL'ye yakın olduğunu söyledi. Beni duyanlar bana yardımcı olurlarsa çok mutlu olurum. Artık hastalığımın daha çok ilerlememesini istiyorum. Yürüme yeteneğimi tamamen kaybetmemek istiyorum. Yardımseverlerin yardımlarını bekliyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA