Oturdukları Evde Ölü Bulunan Abla Kardeşin Katili, Eski Sevgili Çıktı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde evlerinde ölü bulunan abla ve kardeşin cinayete kurban gittikleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, cuma günü Eşref Dinçer Mahallesi'ndeki evde Sibel Dudaklı (45) ve kardeşi Mehmet Ali Dudaklı (37) ölü bulundu. Evdeki deliller ve iki kardeşin vücudundaki çeşitli izler üzerine araştırma başlatan Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayı kısa sürede aydınlattı.

ÖLDÜRÜLDÜKLERİ TESPİT EDİLDİ

Gemlik polisinin yanı sıra Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin de destek verdiği çalışmada abla ve kardeşin öldürüldüğü tespit edildi.

CİNAYETİN ALTINDAN ESKİ SEVGİLİ ÇIKTI

Polis, Sibel Dudaklı'nın eski sevgilisi olan ve barışmak için geldiği evde iki kardeşi bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen M.A'yı Çanakkale'de gözaltına aldı. Cinayetle alakalı tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA