Abisi Özcan Deniz'den beklediği yardımı göremeyen Gülcan Deniz, cumhurbaşkanından yardım istedi

16.09.2019 11:22

Özcan Deniz'in geçtiğimiz yıl kanserden vefat eden babası Sadık Deniz'in eski eşinden olan 22 yaşındaki kızı Gülcan Deniz, yardıma muhtaç durumda olduğunu söyledi. Kalp hastası genç kız, abisi Özcan Deniz'den tedavisi için destek istediğini ancak geri dönüş alamadığını söyleyerek cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi.

"ABİM BABAMLA BİRLİKTE BENİ DE ÖLDÜRDÜ"

Günaydın'a konuşan Gülcan Deniz, "Annem ağır hasta, ben de kalbimden rahatsızım. Hem tedavi olmak, hem de okumak istiyorum. Defalarca abime ulaşmaya çalıştım ama telefonlarımı açmıyor. Abim, babamla birlikte beni de öldürdü." dedi.

BABASI BİR YIL ÖNCE ÖLMÜŞTÜ

Özcan Deniz, babası Sadık Deniz'i geçtiğimiz yıl Temmuz ayında kaybetmişti. Baba Deniz'in Nursel Hanım'dan olan kızı Gülcan Deniz; abisi Özcan Deniz'e ulaşamayınca amcası Halit Deniz'i aradığını ancak ünlü şarkıcının amcasına da cevap vermediğini söyledi.

"CUMHURBAŞKANIMIZDAN YARDIMLARINI RİCA EDİYORUM"

Annesi KOAH hastası olan ve abisinden beklediği yardımı bulamayan Gülcan Deniz, son olarak bir video çekerek cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi. Deniz çektiği videoda şunları söyledi: "Daha önce hasta anneme bakıyordum, artık ben de hastayım. Evden çıkamıyor, okula gidemiyorum. Hem annemin, hem de benim bakıma ve tedaviye ihtiyacımız var. Sayın Cumhurbaşkanımızdan yardımlarını rica ediyorum."