: Abdullah Gül'ün eniştesi, Ali Babacan'ın partisinin kurucular kurulunda yer alacak

16.12.2019 12:44 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:56

AK Parti'den istifa ederek kendi partisini kurma hazırlıklarına girişen eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, hız kesmeden hazırlıklara devam ediyor. Ocak ayının ilk yarısında kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na verecek olan Babacan, partisinin kurucular kuruluyla birlikte basın toplantısı düzenleyerek; hedeflerini, programını, logosunu, ismini ve tüzüğünü açıklayacak. Bu doğrultuda, 11'nci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eniştesi olan eski AK Parti milletvekili Mehmet Tekelioğlu, Ali Babacan'ın partisinin kurucular kuruluna katılacak.

ABDULLAH GÜL'ÜN ENİŞTESİ PARTİDE

50 kişiden oluşacak olan kurucular kurulunda AK Parti'de üç dönem İzmir milletvekilliği yapan ve 11'nci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eniştesi de olan Prof. Dr. Mehmet Tekelioğlu da yer alacak.

AK PARTİ'NİN KURUCU ÜYELERİNDEN

Ak Parti'yi kuran ilk kadroda Kurucular Kurulu Üyesi olarak yer aldı. 22 ve 23. dönemlerde İzmir Milletvekili seçildi. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Üyeliğinde bulundu. 24. Dönemde AB Uyum Komisyonu Başkanlığı görevini üstlendi.

MEHMET SAYIM TEKELİOĞLU KİMDİR?

Mehmet S. Tekelioğlu, 22 Ekim 1950'de Kayseri'de doğdu. Uçak Mühendisi ve Öğretim Üyesi Prof. Dr.; İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi Uçak Bölümünü bitirdi.

1977'de Ege Üniversitesinde başlayan akademik hayatına Dokuz Eylül Üniversitesinde devam etti ve 1985'te doktor mühendis, 1987'de üniversite doçenti unvanını aldı. 1990 yılında İngiltere'de Southampton Üniversitesinde misafir öğretim üyesi - araştırmacı olarak çalışmalar yaptı. 1993 yılında Celal Bayar Üniversitesine profesör olarak atandı. 1994'te Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Kurucu Dekanlığına getirildi. 1997'de Celal Bayar Üniversitesindeki görevine döndü. İngilizce bilen Tekelioğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.





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