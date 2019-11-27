Abdullah Gül, Şehir Üniversitesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı

27.11.2019 09:54 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:08

Siyaset kulislerinde hareketli günlerin yaşandığı şu dönemde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sürpriz bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

AK Parti eski milletvekili ve Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, Şehir Üniversitesi'nin mal varlıklarına tedbir konulmasına değinerek konuyla ilgili Abdullah Gül'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Gül'ün bu görüşmede Erdoğan'a "Şehir Üniversitesi'ni birlikte açtık, sıkıntıları malum bu konuda müdahil olursanız, bir çözüm yolu bulabilirsiniz dedim. Umarım bir yol bulunur ve bu güzide üniversitemiz kaliteli eğitimde yoluna devam eder" dediği ifade edildi.

İşte Ocaktan'ın yazısındaki ilgili kısım;

Epey bir süredir Şehir Üniversitesi konusunda yazılanları, yapılan açıklamaları dikkatle izliyorum. Bu konuda ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'na ve Ahmet Davutoğlu'na kadar pek çok isim açıklamalar yaptı, değerlendirmelerde bulundu.

"GÜL'ÜN SUSKUN KALMASI DÜŞÜNÜLEMEZDİ"

Bu süreçte 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün suskun kalması dikkat çekiciydi. Zira biliyorum ki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu Şehir Üniversitesi'nin açılışını birlikte yapmışlardı. Dolayısıyla Gül'ün suskun kalması düşünülemezdi.

İşte bu yüzden Sayın Gül'ü arayıp bu konudaki görüşünü sordum. Bilindiği gibi Abdullah Gül belli hassasiyetleri olan birisidir, bu tür açıklamaların üniversiteye zarar verebileceğinden ve de yapılan açıklamanın kişisel PR olarak anlaşılmasından endişe eder.

ERDOĞAN'LA TELEFON KONUŞMASINI AKTARDI

Sorum üzerine Abdullah Gül, Şehir Üniversitesi konusunda derin üzüntü duyduğunu, geçen perşembe günü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak meseleyi ayrıntılı olarak konuştuğunu söyledi. Gül'ün açıklaması şöyle: "Perşembe günü cumhurbaşkanını telefonla aradım, Şehir Üniversitesi'ni birlikte açtık, sıkıntıları malum bu konuda müdahil olursanız, bir çözüm yolu bulabilirsiniz dedim. Umarım bir yol bulunur ve bu güzide üniversitemiz kaliteli eğitimde yoluna devam eder."

Bu konudaki ayrıntılar bende kalmak kaydıyla meselenin özeti budur.