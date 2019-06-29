Abdullah Gül, Saadet Partisi'nin İstanbul'daki D-8 toplantısına katıldı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, temellerinin kendisinin de bakanlık yaptığı 54. Hükümet döneminde atılan Gelişen 8 Ülke (D-8) toplantısına katıldı. İstanbul'daki Çırağan Sarayı'nda yapılan toplantıya ülke temsilcilerinin yanı sıra Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da katıldı.

"ENERJİMİZİ İNSANLARIN MUTLULUĞU İÇİN KULLANMALIYIZ"

D-8'in 22. Kuruluş Yıldönümü programında konuşma yapan Abdullah Gül'ün açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Büyük bir azimle böyle bir uluslararası teşkilatın kurulmasını vesile olan Merhum Erbakan Hoca'yı rahmetle anıyorum. D-8'in prensipleri insanların mutlu olabilmesi için, huzur içinde, refah içinde yaşayabilmesi için öne çıkartıldı. Dünya'daki huzur kavgalarla değil, diyalogla sağlansın diye düşündüğü için Sayın Erbakan D-8 girişimini başlattı. Dünya'da bugün yaşanan acıların olmaması için değerli Hocamız Erbakan, Müslüman ülkelerin bir araya gelmesini çok arzu etti ve D-8'ler kuruldu. Başta D-8 ülkeleri olmak üzere, bütün İslam ülkeleri kendi problemlerimizi çözmek için birbirimize yardımcı olmamız gerekiyor. Bütün enerjimizi ülkelerin kalkınmasına ve insanların mutluluğuna hizmet edecek sistemleri kurmak için kullanmamız gerekiyor."

AKŞENER SON ANDA "KATILAMAYACAĞIM" DEDİ

54. Hükümet'te İçişleri Bakanlığı yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de programın konuşmacıları arasında görülüyordu. Ancak Akşener "programındaki yoğunluk" nedeniyle toplantıya katılamayacağını iletti.

Gül'e 24 Haziran 2018 seçimleri öncesi SP lideri Karamollaoğlu'nun girişimleriyle muhalefetin çatı adayı olması için teklif götürülmüş ancak Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığında ısrar etmesi nedeniyle gerekli konsensüs sağlanamamıştı.

ERBAKAN ANILDI

D-8 toplantısında konuşan SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "İçinde bulunduğumuz bu kargaşa döneminde D-8'lerin ifade ettiği manayı ve önemi daha iyi anlamak gerekmektedir. D-8'ler merhum Erbakan'ın üstün inanç ve çabası sonucu doğmuşlardır. D-8 gibi bir dış politika hamlesini gerçekleştirmek, müthiş bir inancın sonucudur. Bu vesile ile Erbakan Hoca'yı rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

D-8'lerin üye ülkeler arasındaki ekonomik işbirliğini gerçekleştirerek, bu ülkelerin birlikte kalkınmasını hedef aldığını belirten Karamollaoğlu, "Unutulmamalıdır ki ekonomik güç, siyasi gücü de beraberinde getirir. İslam ülkeleri olarak yaşadığımız problemlerden kurtulmanın yolunun kendi içimizdeki muhkem değerlerden geçtiğini düşünüyorum. Sanayi ve teknolojide üstün olan ülkeler gerektiğinde uluslararası hukuku çiğnemekten çekinmiyorlar" ifadelerini kullandı.