Abdullah Gül Parti Kuracak mı? En Yakın Arkadaşı Tartışmalara Noktayı Koydu

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yakın arkadaşı Fehmi Koru, yeni parti iddialarına son noktayı koydu. Koru, "Ben Abdullah Gül'de şunu görüyorum; başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı yaptı, bu yüzden en başa döneceğini sanmıyorum." ifadelerini kullandı.

Fehmi Koru, DW Türkçe'de katıldığı programda yeni parti iddialarına yanıt verdi. Koru, Abdullah Gül'ün yeni parti kuruluş sürecinde yer almayacağını söyledi.

"GÜL, KENARA ÇEKİLMEYİ TERCİH EDECEK"

Koru'nun açıklamaları şöyle:

Yeni parti kurulması herkes tarafından bekleniyor. Abdullah Gül, AK Parti'den fikirler ayrılığından sebep ayrıldı ve parti kurma noktasına geldi. Gül, AK Parti'den ayrılıp parti kuracağı iddia edilen isimlerin başında geliyor. Ama ben Abdullah Gül'de şunu görüyorum; başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı yaptı, bu yüzden en başa döneceğini sanmıyorum. İlla ki yeni parti kurma yönünde bir hareketin olduğunu inkar edemeyiz ama Gül, bilge adam misali kenara çekilmeyi tercih edecek.