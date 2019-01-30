Abdullah Gül'e Zehirli Gazla Suikast İddiasının Altından Klima Sorunu Çıktı

Geçtiğimiz günlerde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ilgili, "makam aracında zehirli gaz şüphesi" iddiası ortaya atılmıştı. Haberin ardından Abdullah Gül'e suikast düzenlemek istendiği öne sürülmüş, olayın Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül tarafından fark edildiği ifade edilmişti.

KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILDI

İddiaya ilişkin Abdullah Gül'ün ofisinden bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, olayın araçtaki klimadan kaynaklandığı, araçtaki klimadan kaynaklanan sorun için anlaşmalı servis dışında yaptırılan tamirin ücretinin, Gül tarafından değil Cumhurbaşkanlığı tarafından ödendiği belirtildi.

GEREKLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

Açıklamada, "Rahatsız eden bir kokuyla ilgili servis değişikliği yapılmış ve tüm masraflar Cumhurbaşkanlığı'nca ödenmiştir." ifadelerine yer verildi.