: Abdullah Gül'den başkanlık sistemine eleştiri: İstemedim, tercihim parlamenter sistemden yana

18.02.2020 08:42 | Son Güncelleme: 18.02.2020 08:51

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, verdiği bir röportajda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kendisine Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sorulan Gül, TBMM'nin önemsizleştirildiği eleştirisini yaparak Türk tipi başkanlık sistemini hiç istemediğini dile getirdi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Karar gazetesine konuştu. Yıllar sonra ilk röportajını veren Gül, gündemdeki konularla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

GÜL'DEN BAŞKANLIK SİSTEMİNE ELEŞTİRİ

Gazeteci Elif Çakır, Gül'e "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildi, üç yıla yaklaştı. Siz o zamanlar "Türk işi başkanlık olmaz" demiştiniz. Sistemi nasıl görüyorsunuz, oturdu mu sizce?" diye sordu.

Gül, şu şekilde yanıt verdi:

Ben siyasete öğrencilik yıllarımda başladım. Birçok hususu kendi içimizde tartışarak olgunlaştırdık. Söylediğim şeyleri hep içselleştirerek söylemişimdir. Tabii ki yanıldığım yerler olur, noksanım eksiğim çıkar ama söylediklerimi inanarak söylüyorum. Cumhurbaşkanı iken de parlamenter sistemin Türkiye için daha doğru olduğunu söyledim. Hatta Cumhurbaşkanı olarak yetkilerimin azaltılmasının bile demokratik nizama daha uygun olacağını sık sık ifade ettim. Çünkü o Anayasa'da Cumhurbaşkanına tanınan yetkiler bir darbe anayasasında darbenin başının cumhurbaşkanı olduğu düşünülerek verilmişti. O yetkileri parlamenter sisteme inanan benden önceki Cumhurbaşkanları da kullanmamaya çok özen göstermişlerdir. O zaman yeni anayasa taslağı ortaya çıkınca açıkça söyledim. Şimdiye kadar Türk tipi bir parlamenter sistemle yönetildik. Vesayet sistemleri vardı, gölge kabineler vardı. Bunlar Türkiye'nin başına neler açtı. Bundan sonra da Türk tipi bir başkanlık sistemi olmasın dedim. Benim tercihim tam demokratik parlamenter sistemden yanadır. Bunu o zaman da konuştum tavrımı da ona göre koydum.

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