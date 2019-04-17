Abdullah Gül'den Ekrem İmamoğlu Değerlendirmesi: Artık Normalleşmenin Zamanıdır
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun 17 gün sonra mazbatasını almasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Hayırlı uğurlu olsun. Artık normalleşmenin zamanıdır, vaktidir." dedi.
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun 17 gün sonra mazbatasını almasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"İKTİDARIN ÖNÜNDE 4-4,5 YILLIK KESİNTİSİZ BİR ZAMAN VAR"
Ocak Medya'dan Veysi Dündar'ın sorularını yanıtlayan ve tamamını yarın yayınlanacak olan söyleşide Abdullah Gül, "Hayırlı uğurlu olsun. Artık normalleşmenin zamanıdır, vaktidir. İktidarın önünde 4-4,5 yıllık kesintisiz bir zaman var. Bunu en iyi şekilde değerlendirmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.