Abdullah Gül'den Ekrem İmamoğlu Değerlendirmesi: Artık Normalleşmenin Zamanıdır

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun 17 gün sonra mazbatasını almasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İKTİDARIN ÖNÜNDE 4-4,5 YILLIK KESİNTİSİZ BİR ZAMAN VAR"

Ocak Medya'dan Veysi Dündar'ın sorularını yanıtlayan ve tamamını yarın yayınlanacak olan söyleşide Abdullah Gül, "Hayırlı uğurlu olsun. Artık normalleşmenin zamanıdır, vaktidir. İktidarın önünde 4-4,5 yıllık kesintisiz bir zaman var. Bunu en iyi şekilde değerlendirmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.