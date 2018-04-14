Abdülhamid`i Tahttan İndirme Teşebbüsü!

TRT1 ekranlarında yayınlanan Cuma akşamlarının vazgeçilmez dönem dizisi Payitaht Abdülhamid'in dün gece dizi severleri ekrana bağlayan heyecan dolu bölümünde; Harbiyelilerin nümayişi, Buhari-i Şerif'in sahte Hadis-i şeriflerle basılması, fetva çıkartma arzusuyla Sultan'ı tahtından indirme çalışmaları, Parvus'un komplolarının dozunu arttırdığı ve Saraya getirdiği sandık içindeki tozu solumasının ardından gelen sahtekârlık dolu haberlerle üzülen Abdülhamid'in, Tahsin Paşa'nın kollarına yığıldığı bölüm finalinin olduğu sahneler geceye damga vurdu…

Parvus'un Saraya getirdiği şifreli sandığı açan ve içindeki toz ile hastalanan Sultan, hâlbuki kendisinin karşısında Sarayda kalmak için oyun oynayarak az miktar soluduğu bu toz ile rahatsızlanan Parvus'a adil davranmış, yardım etmişti. Ancak dün gece Parvus bu düşmanlığı iyice ileri götürdü. Darbe hazırlığındaki Parvus'un müttefikleri Sabahattin, Karaso ve Bell oldu. Sabahattin, Abdülhamid'i saltanattan düşürmek ve hanedanı yıkmak için kişisel öfkesiyle kolları sıvadı ve bütün organizasyonun hanedan üyesi olarak neredeyse ateşli bir şekilde başını çekti. Sultan'ı fetva ile tahttan indirecek planlar yapıldı: Harbiye Mektebi öğrencileri ve askerler sokağa çıktı ve halkı idareye karşı kışkırttı. Bell, safına çektiği Arap öğrencilerle sahte hadis kitabı çıkartıp, Buhari-i Şerif'in içine koydurup, Abdülhamid'in kitapları imha ettirmesini sağladı. Sabahattin, Sarayın kalbi olan Sır Odası krokisini Abdülkadir'in odasından gizlice çalıp Parvus'a verdi. Hal Fetvası çıkartmak, Sultan'ı tahttan indirmek için Şeyhülislam'ın kaçırılma planı yapılırken, Şeyhülislam Fehim Paşa tarafından korumaya alındı.

Sarayda ve dışarıda tüm hainlikler devam ederken Sultan, hastalığı yenebilecek mi?

Onu komplolarıyla yıkmak isteyen içteki ve dıştaki düşmanlar başarılı olacak mı?

Cevaplar yeni bölümüyle haftaya Payitaht Abdülhamid'te!

Bülent İnal, Özlem Conker, Hakan Boyav, Selen Öztürk, Can Sipahi, Bahadır Yenişehirlioğlu, Gözde Kaya, Duygu Gürcan, Eren Hacısalihoğlu, Nur Fettahoğlu, Erkan Avcı, İlker Kızmaz, Emel Dede, Buse Varol, Ali Nuri Türkoğlu, Kaan Turgut, Aydın Sigalı, Fatih Sevdi, Zeynep Ozan, Volkan Keskin, Taner Ertürkler, Kevork Malıkyan, Hacı Ali Konuk, Leya Kırşan, Yusuf Aytekin, Mehmet Sabri Arafatoğlu, Büşra Acar, Ercüment Fidan ve Songül Öden'in yer aldığı Payitaht Abdülhamid, 20 Nisan Cuma ve her Cuma TRT 1' de!