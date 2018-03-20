Abdülhamid Han'ın Albümünden Bursa Fotoğrafları

IRCICA arşivlerinde ve Sultan II. Abdülhamid Han'ın albümünden derlenen Bursa'ya dair fotoğraflar, ilk kez Vakıf Kültürü Müzesi'nde sergileniyor.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Bursa Vakıf Kültürü Müzesi, özel bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Büyükşehir Belediyesi ve İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) iş birliğiyle 'IRCICA Arşivlerinde ve Sultan II. Abdülhamid Albümlerinden Seçilmiş Tarihi Fotoğraflarla Bursa Sergisi' sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sultan II. Abdülhamid Han'ın albümünde yer alan, 19. ve 20. yüzyıla ait 72 tarihi Bursa fotoğrafı ilk kez sergilendi.

Osmanlı'daki Bursa

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Şükrü Köse, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Sultan II. Abdülhamid Han hakkında bilgiler vererek, "Sultan Abdülhamid, dünyayı öğrenmek, politikasını da buna göre yönlendirmek için çağının en gelişmiş teknoloji aleti olan fotoğraf makinesini kullanmış. Başta kendi toprakları olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinin, ülkesinin, şehrinin, kasabasının fotoğraflarını çektirtmiş. Bu özel sergide de bu fotoğraflar sayesinde Osmanlı Devleti'nin Bursa'ya verdiği öneme şahit oluyoruz. Bu fotoğraflar aynı zamanda Bursa'nın tarihinin, mimarisinin, sosyal ve kültürel mirasının daha iyi tanınmasına katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

Serginin açılışına katılan IRCICA Genel Direktör Yardımcısı Prof. Dr. Sadık Ünay da Sultan II. Abdülhamid Han'ın albümünde yer alan fotoğrafların, Osmanlı Devleti'nin resmi arşivi sayılan Yıldız Sarayı koleksiyonunda yayınlanan ilk Bursa fotoğrafları olarak tarihe geçtiğini söyledi. Konuşmaların ardından sanatseverler, sergideki fotoğrafları ilgiyle inceleyerek, Bursa'nın tarihinde eşsiz bir zaman yolculuğunun keyfini çıkardı. - BURSA