ABD, Türkiye'den gelen göç konusunda Yunanistan'a destek oldu: Sınırını koruma hakkını tanıyoruz
Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilere engel olmama kararının ardından 100 binin üzerinde mülteci Yunanistan sınırını geçti, daha fazlası ise tampon bölgede bekliyor. Yunanistan ise mültecilere sert müdahalelerde bulunuyor. ABD ise, Yunanistan'a destek çıktı ve "ABD, Yunanistan'ın sınırını koruma hakkını tanıyor" açıklamasını yaptı.
02.03.2020 10:33 | Son Güncelleme: 02.03.2020 10:33
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