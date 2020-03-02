ABD, Türkiye'den gelen göç konusunda Yunanistan'a destek oldu: Sınırını koruma hakkını tanıyoruz
Haberler » Dünya » ABD, Türkiye'den gelen göç konusunda Yunanistan'a destek oldu: Sınırını koruma hakkını tanıyoruz - Haberler

ABD, Türkiye'den gelen göç konusunda Yunanistan'a destek oldu: Sınırını koruma hakkını tanıyoruz

Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilere engel olmama kararının ardından 100 binin üzerinde mülteci Yunanistan sınırını geçti, daha fazlası ise tampon bölgede bekliyor. Yunanistan ise mültecilere sert müdahalelerde bulunuyor. ABD ise, Yunanistan'a destek çıktı ve "ABD, Yunanistan'ın sınırını koruma hakkını tanıyor" açıklamasını yaptı.

02.03.2020 10:33 | Son Güncelleme: 02.03.2020 10:33
ABD, Türkiye'den gelen göç konusunda Yunanistan'a destek oldu: Sınırını koruma hakkını tanıyoruz

Ayrıntılar geliyor...

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler