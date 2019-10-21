Amerikan askerleri Suriye'deki petrol sahalarından çekilmeyecek

21.10.2019 13:32

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye'nin kuzeydoğusundaki petrol sahalarına yakın noktalarda bulunan Amerikan askerlerinin çekilmeyebileceğini açıkladı. Esper, Amerikan yönetiminin bu askerler hakkındaki kararının netleşmediğini söyledi.

Afganistan ziyaretinde gazetecilere konuşan Esper, petrol sahalarına yakın yerlerde bulunan bu askerlerin bugün fiilen başlayan çekilmeye katılmadığını belirtti. ABD Savunma Bakanı, bu bölgelerdeki askerlerin Suriye Demokratik Güçleri'yle (SDG) birlikte 'IŞİD'in ve başkalarının petrol sahasına erişimini engellemek' amacıyla orada bulunduğunu söyledi ve 'bazılarının çekilmeyebileceğini' ekledi.

"ÇEKİLMEME KARARI HENÜZ ALINMADI"

'Çekilmeme' yönünde bir seçeneği henüz yönetime sunmadığını belirten Esper, "Fakat Pentagon'un işi, farklı seçeneklere bakmaktır" dedi.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper

"ATEŞKESİ İSTİHBARATÇILAR ÜZERİNDEN DENETLİYORUZ"

ABD Savunma Bakanı, Amerikan askerlerinin olmadığı bir ortamda Türkiye ile yapılan ateşkes anlaşmasına uyulup uyulmadığını da, bölgedeki istihbarat olanakları ile gözlediklerini açıkladı.

Türkiye'nin harekatı sonrası Suriye'den çekilmeye başlayan Amerikan askerleri, bu sabah itibarıyla Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne geçiş yapmaya başlamıştı. Esper dün yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump'ın kararıyla Suriye'den çekilecek 1000 civarındaki Amerikan askerinin Irak'ın batı bölgelerine gönderileceğini söylemişti. Esper, bu askerlerin IŞİD'le mücadele için Irak'ta kalacağını söylemiş, Suriye'ye sınır ötesi saldırı ihtimalini de dışlamamıştı.

TRUMP, KARARI ONARSA İKİNCİ KEZ GERİ ADIM ATMIŞ OLACAK

Amerikan New York Times (NYT) gazetesinin üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre Trump, Pentagon'un Suriye'nin doğusunda 200 civarında asker bırakmayı öngören planını kabul edecek.

Haberde söz konusu planın iki nedene dayandığı ve bunların DEAŞ'la mücadele ve Suriye'nin doğusundaki petrol bölgelerinin Esed rejimi ile Rusya'nın eline geçmemesi olduğu kaydedildi.

Kısa süre önce Suriye'nin kuzeyindeki bin civarındaki Amerikan askerinin tümünün çekileceğini açıklayan Trump, söz konusu asker bırakma kararını onarsa ikinci kez "Suriye'den asker çekme" konusunda geri atmış olacak.