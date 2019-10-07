ABD Savunma Bakanı Esper, "Suriye'ye operasyonu onaylamıyoruz" paylaşımını sildi

07.10.2019 22:40

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin kuzeyinden çekilme kararı alıp Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna askeri harekat başlatmasına yeşil ışık yakmasının ardından ABD'deki kafa karışıklığı sürüyor.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik askeri operasyon başlatması bekleniyor.

"OPERASYONU ONAYLAMIYORUZ" TWEETİNİ SİLDİ

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, geçtiğimiz saatlerde Twitter üzerinden yaptığı "Bakanlık, Suriye'nin kuzeydoğusuna bir Türk operasyonunu onaylamıyor. Türkiye'ye, bölgeye ve ötesine olası eylemlerin istikrarsızlaştırıcı sonuçlarını hatırlatmak için diğer NATO müttefikleri ve koalisyon ortaklarımızla birlikte çalışacağız" şeklindeki paylaşımını sildi.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper

Diğer yandan açıklamanın tam metnine bakanlığın resmi internet sayfasından erişilebiliyor.