ABD'nin S-400 tehditlerine Bahçeli'den tepki: Türkiye, NATO üyeliğini sorgulamalıdır

Türkiye köşeye sıkıştırılmak isteniyor. Küresel dayatmalar varlığımızı hedef alıyor. ABD ile yaşanan S-400 anlaşmazlığı derinleşerek, boyut değiştiriyor. Müttefiklik hukuku kırılma noktasına gelmiş bulunuyor. Türkiye tam bağımsız bir ülkedir. Bu konuda kuşkusu olan ya cahil, ya işbirlikçidir. Kimden hangi silahı alacağımızın kararını yalnızca biz veririz. ABD'nin kabalığı şirazesinden çıkmıştır. Türkiye sömürge ülkesi değildir. Türkiye icazet ve izinle kurulmuş bir devlet değildir. Devlet olmaktan kaynaklanan bir hukukumuz vardır. ABD'nin S-400 üzerinden abluka çabası dostane bir çaba değildir.

Bu ülkenin savunma bakan vekilinin, Milli Savunma Bakanı'mıza gönderdiği mektubu gündemin en önemli konusudur. Bu mektup tam bir akıl tutulması, ahlak çöküşüdür. ABD'nin mektupçu bakan vekili diyor ki, Rusya'dan S-400 alırsanız ağır sonuçlara katlanırsınız. Bu dil emperyalist ve zorba bir dildir. Bu dil yok sayıcı bir dildir. Bu dile Orta Çağ'da bile tesadüf etmek zordur. Bu mektuba verilecek en iyi cevap iadeli taahhütlü gerisin geriye göndermektir.

NATO, ABD arka bahçesi, demir yumruğu, oyuncağı, onu alıp bunu atacağı küresel bir organizasyon değildir. Eğer böyleyse Türkiye, NATO üyeliği başta olmak üzere tüm organizasyonlarla bağını sorgulamalı, bağımlılık yaratan tüm organizasyonlarla ilişiğini kesmelidir.

Milli sabrımızı zorlamanın sonuçları iki ülke için de ağır olacaktır. ABD'nin vesayetine asla tahammül edemeyiz. Türkiye hiç kimseye mecbur ve mahkum değildir. ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki provokasyonları, Filistin'deki komploları, kontrollü istikrarsızlaştırmayla ulaşmak istediği amaçlar hepimizin malumudur. Türkiye diz çökmeyecektir, boyun eğmeyecektir. 82 milyon Türk vatandaşı imanla bekasını savunacaktır. Korkaklık bizim kitabımızda yazmamaktadır. 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışındaki bir millete diş geçirecek bir güç dünya üzerinde görülmüş değildir. Biz 'tamam' demeden hiç kimse başaramaz. Biz susmadan hiçbir hain odak emellerine ulaşamaz. Türkiye, S-400 alacaktır. Gerisini ABD düşünmelidir. 'F-35'i vermeyiz' diyenler, günü geldiğinde bir Türk mucizesiyle karşılaşacaktır. Bu kabiliyet biz de vardır.