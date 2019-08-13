ABD'li komedyen Whitney Cummings, şantajcıları durdurmak için göğüs ucunun göründüğü fotoğrafı paylaştı

13.08.2019 15:19

Cummings, geçen Nisan ayında, göğüs ucunun gözüktüğü bir fotoğrafını yanlışlıkla Instagram'dan paylaştığını, ancak sonra kısa süre içinde sildiğini söyledi.

Fakat bu sırada birileri paylaşımın ekran görüntüsünü alıp, kendisine yolladı ve "Bu fotoğrafı paylaşmamanın fiyatı nedir?" diye sordu.

Cummings ise, fotoğrafıyla birlikte kendisine atılan mesajı Twitter'da paylaşıp "Eğer birileri benim göğüs uçlarımdan para kazanacaksa, beğeni alacaksa, o da ben olacağım. İşte hepsi burada, aptal ezikler" dedi.

Daha sonraysa bazı kullanıcılar, #IStandWithWhitney (Whitney'in yanındayım) etiketiyle, kendi küçük düşürücü fotoğraflarını paylaştı. Bunlar arasında, yalanan testislerinin fotoğrafını paylaşan komedyen Burt Kreischner de vardı.

Cummings ne dedi?

Cummings, Instagram'ın hikaye fonksiyonunda, banyoda liçe meyvesi yerken çektiği fotoğrafını paylaşmış ve göğüs ucunun göründüğünü fark etmemişti. Cummings farkına vardıktan sonra paylaşımı sildi.

Cummings, Twitter hesabında yaptığı açıklamada "Nisan ayında, yanlışlıkla göğüs ucumu gösteren bir Instagram paylaşımı yapmıştım. Fark eder etmez sildim. Ekran görüntüsü alan insanlar benden para almaya çalıştı, bazıları fotoğrafı satın almak isteyenlerden teklifler aldıklarını söyledi, bazıları ise fotoğrafı paylaşmamak için para istedi. Hepsi, sandıklarından daha meşhur olduğumu düşünüyor olabilir, ayrıca sandıklarından daha kolay gözümü korkutabileceklerini de" dedi.

Cummings daha sonra, gögüs ucunun gözüktüğü fotoğrafla birlikte, kendisine gelen mesajlardan birini de paylaştı.

ABD'li komedyen "Kamuoyunun gözü önündeki bir kadın böyle tehdit edildiğinde, zaman, para ve enerji harcamak zorunda. Avukatlar, güvenlik uzmanları tutmak ve hep ne zaman aşağılanacağını beklerken, midesindeki krampla yaşamak zorunda. Hepiniz göğüs ucumu görebilirsiniz ama artık paramı ve zamanımı alamazsınız" dedi.

Daha önce böyle bir şey olmuş muydu?

Evet, daha önce de fotoğraflarıyla tehdit edilen ünlüler, para sızdırma girişimlerini bu fotoğrafları paylaşarak püskürtmüştü.

Haziran ayında 21 yaşındaki aktris, manken ve şarkıcı Bella Thorne, bilgisayar korsanlarının gazabına uğradıktan sonra kendi çıplak fotoğraflarını Twitter'da paylaşıp, korsanı FBI'A ihbar ettiğini söylemişti.

Mahremiyetini savunmasıyla tanınan müzisyen Sia ise, birileri Kasım 2017'de internette çıplak fotoğraflarını satmaya çalışınca, aynı şeyi yapmıştı.

Sia, çıplak fotoğrafını paylaştığı gönderisindeki mesajda "Birileri, hayranlarıma çıplak fotoğraflarımı satmaya çalışıyor. Paranız cebinizde kalsın, burada bedava" demişti.

Bu yılın Şubat ayında da, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, bir Amerikan dedikodu dergisinin tehditlerine maruz kaldığını iddia ettiğinde, benzer bir yaklaşımı benimsemişti.

Bezos paylaşmasa da, fotoğraflarda neler olduğunu ayrıntılarıyla açıklamıştı.