ABD'li Kadın Komedyen Amy Schumer, Sahneye Üstsüz Çıktı

ABD'li Kadın Komedyen Amy Schumer, Sahneye Üstsüz Çıktı

37 yaşındaki Amerikalı komedyen Amy Schumer, Kanada'daki gösterinde sahneye üstsüz çıktı.

ABD'li Kadın Komedyen Amy Schumer, Sahneye Üstsüz Çıktı

ABD'nin başarılı kadın komedyenlerinden olan Amy Schumer, Kanada'nın başkenti Toronto'da özel bir gösteri için sahneye çıktı. Gösteriyi üstsüz şekilde tamamlayan ünlü komedyen, izlemeye gelen seyirciye teşekkür etti.

"ÖZEL BİR ŞOVDU"

Amy Schumer, sosyal medya hesabından gösteriden kareler paylaşarak "Bu gece Toronto'da harika bir kalabalık olduğu için teşekkürler! Özel bir şovdu" notunu düştü.

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