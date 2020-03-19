ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı
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ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı

ABD, küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkararak vatandaşlarına uluslararası seyahat etmemeleri, yurt dışındakilere de ülkeye dönme çağrısı yaptı.

19.03.2020 22:55 | Son Güncelleme: 19.03.2020 23:05
ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle küresel seyahat uyarısının 4. seviyeye çıkarıldığı belirtilerek, Amerikalılara uluslararası seyahat yapmamaları tavsiye edildi.

VATANDAŞLARINA ABD'YE DÖNÜN ÇAĞRISI

Yurt dışında bulunan ABD vatandaşlarına da çağrı yapılan açıklamada, "Hala ticari uçuş imkanı bulunan ülkelerde olan ve ABD'de ikamet eden vatandaşlar, yurt dışında süresiz kalmaya hazırlanmıyorlarsa ABD'ye dönmek için ayarlamalarını acilen yapmalıdır." ifadesine yer verildi.

Bazı ülkelerin Kovid-19 nedeniyle seyahat kısıtlamaları, zorunlu karantina, sınırları kapatma, kendi vatandaşları haricindeki kişilerin girişine izin vermeme gibi önlemler aldığına işaret edilen açıklamada, "Yurt dışında yaşayan ABD vatandaşları uluslararası seyahatten kaçınmalıdır." ifadesi kullanıldı.

ABD'DE ÖLÜ SAYISI 154'E YÜKSELDİ

ABD'de koronavirüs salgınına ilişkin verileri takip eden Johns Hopkins Üniversitesinin son rakamlarına göre, Kovid-19 ile bağlantılı teyit edilen vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor. Bugün elde edilen son güncel rakamlara göre ABD genelindeki koronavirüs kaynaklı vaka sayısı 10 bin 755, ölü sayısı 154 oldu.

Hafta başından itibaren ülke genelinde test kitlerinin daha yaygın olarak dağıtılmaya başlanmasıyla tüm eyaletlerdeki vaka sayılarında kayda değer artışlar görülmeye başlandığına dikkat çekildi.

Çin, İtalya, İran, İspanya ve Almanya'dan sonra ABD, dünyada en fazla Kovid-19 vakası görülen 6. ülke konumunda bulunuyor.

ABD'DEKİ VAKALARIN ÇOĞU 54 YAŞ ALTINDA

Öte yandan, ABD'de yeni tip koronavirüs salgınına yakalananların yüzde 52'si ile bunlardan hastaneye kaldırılanların yüzde 39'unun 54 yaş altı olduğu belirtildi.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından ülkedeki ilk 2 bin 449 vakadan elde edilen verilere göre, virüsün sadece yaşlı nüfusu değil, genç nüfusu da önemli ölçüde etkilediğine dikkat çekildi.

CDC raporunda, 21 Şubat ile 16 Mart arasında virüse yakalanan 2 bin 449 vakanın yüzde 52'sinin 54 yaş altı olduğu belirtilirken, 54 yaş altı vakalardan hastaneye yatırılanların oranının ise yüzde 39 olduğu kaydedildi.

Columbia Üniversitesi Mailman Halk Sağlığı Okulu Profesörü Stephen S. Morse, herkesin bu rakamlara dikkat etmesi gerektiğini belirterek, "Salgından sadece yaşlılar etkilenmiyor, 20 yaş ve üstü insanlar da var. Genç ve sağlıklı olduklarını düşünüyor olsalar bile dikkatli olmaları lazım." ifadesini kullandı.

Raporda, 54 yaş üstü virüs taşıyıcı hastalarda ölüm riskinin daha yüksek olduğuna vurgu yapıldı.

ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı

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ABD, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı

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