ABD istihbaratının raporunda bomba Çin detayı! Doğruysa büyük kriz çıkar
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ABD istihbaratının raporunda bomba Çin detayı! Doğruysa büyük kriz çıkar

ABD istihbaratının hazırladığı raporda Çin'in yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin vaka ve ölü sayılarını olduğundan az göstererek salgının gerçek boyutlarını örtbas ettiği iddiası yer aldı. Gündeme bomba gibi düşen rapor, Beyaz Saray'a sunuldu.

02.04.2020 09:51 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:09
ABD istihbaratının raporunda bomba Çin detayı! Doğruysa büyük kriz çıkar

ABD merkezli yayın kuruluşu Bloomberg'in, adını açıklamadığı 3 ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, Çin'in Kovid-19 salgınının gerçek boyutlarını tüm dünyadan sakladığına dair Amerikan istihbaratının bir rapor hazırladığı belirtildi.

ÖLÜ VE VAKA SAYILARI GİZLENDİ Mİ?

AA'nın aktardığı habere göre, söz konusu raporun geçen hafta Beyaz Saraya sunulduğuna işaret edilen haberde, raporda Çin'in ülkedeki Kovid-19 kaynaklı vaka ve ölü sayılarını bilerek gizlediğine dair bilgilerin yer aldığı aktarıldı.

CENAZE GÖRÜNTÜLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Çin'in, salgının 2019'un sonunda Vuhan'da başlamasının ardından, sadece belirti gösteren hastaları istatistiklere dahil ettiğinin vurgulandığı haberde, Hubei eyaletindeki binlerce cenaze görüntülerinin de şüphe çektiği kaydedildi. Haberde Çin'in yanı sıra İran, Rusya, Kuzey Kore, Suudi Arabistan ve Mısır da dahil bazı ülkelerin açıkladığı rakamların şaibeli olduğuna dikkat çekildi.

ABD'DE ÖLÜM VE VAKA SAYISI ÇİN'İ GEÇTİ

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, Çin'de şu anda Kovid-19 kaynaklı yaklaşık 82 bin vaka ve 3 bin 300 ölüm var. ABD'deki son rakamlar ise 189 bin 633 virüs vakası ve 4 bin 90 virüs kaynaklı ölüm oldu.

ABD istihbaratının raporunda bomba Çin detayı! Doğruysa büyük kriz çıkar

Haberin Videosu:

Amerika Birleşik Devletleri istihbaratının raporunda bomba iddia: Çin, bilinçli olarak ölü ve vaka sayılarını gizledi
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