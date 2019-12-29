Amerika'da uçak otoparka düştü, 5 kişi hayatını kaybetti 3 kişi yaralandı
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Amerika'da uçak otoparka düştü, 5 kişi hayatını kaybetti 3 kişi yaralandı

ABD'de küçük uçak, Louisiana eyaletindeki bir ilçede otoparka düştü. Kazanın ardından otoparkta bulunan iki araç da yandı. Kazada uçakta bulunan altı kişiden beşi hayatını kaybetti. Düşen uçaktan bir kişi yaralı olarak kurtarılırken, otoparkta bulunan iki kişi de hafif yaralandı.

29.12.2019 10:21 | Son Güncelleme: 29.12.2019 10:36
Amerika'da uçak otoparka düştü, 5 kişi hayatını kaybetti 3 kişi yaralandı

ABD'de küçük uçak, Louisiana eyaletindeki bir ilçede otoparka düştü. Uçakta 6 kişinin bulunduğu, 5'inin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı açıklandı. Uçağın düşmesinin ardından otoparkta bulunan 2 aracın yandığı ve 2 kişinin de hafif yaralandığı belirtildi.

HAYATINI KAYBEDENLERDEN BİRİ SPOR MUHABİRİ

Uçak, ABD'nin Louisiana eyaletindeki Lafayette ilçesinde düştü. Uçakta 6 kişinin bulunduğu, 5'inin hayatını kaybettiği belirtildi. Kazada hayatını kaybedenler arasında Global Data Systems şirketinin başkan yardımcısı Robert Vaughn Crisp (59), yine aynı şirketin başkanının eşi Gretchen Vincent (51) ve oğlu Michael Walker Vincent (15), WDSU TV kanalının muhabiri Carley McCord ve son olarak pilotun bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Uçaktan yaralı olarak kurtarılan ve söz konusu şirketin bir çalışanı olan Stephen Wade Berzas ise hastaneye kaldırıldı. Berzas'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Uçağın düşme nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtilirken, yaralanan 2 kişinin ise durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Amerika'da uçak otoparka düştü, 5 kişi hayatını kaybetti 3 kişi yaralandı
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