ABD'de Kovid-19 paniği büyüyor: Ölü sayısı 59'a çıktı
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ABD'de Kovid-19 paniği büyüyor: Ölü sayısı 59'a çıktı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölü sayısı 59'a yükselirken, salgının Amerikan halkı arasında neden olduğu panik süpermarket ve havalimanlarında gözlendi.

15.03.2020 20:42 | Son Güncelleme: 15.03.2020 20:42
ABD'de Kovid-19 paniği büyüyor: Ölü sayısı 59'a çıktı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölü sayısı 59'a yükselirken, salgının Amerikan halkı arasında neden olduğu panik süpermarket ve havalimanlarında gözlendi.

Ülkedeki virüs salgınına ilişkin verileri takip eden birçok kaynak, cumartesi 49'dan 58'e yükselen ölü sayısını bu sabah 59 olarak güncelledi.

Oregon eyaletinde, bu sabah 70 yaşındaki bir kişinin Kovid-19 salgınından öldüğü bildirildi.

Birçok eyalette dünden bu yana ilk ölüm vakaları açıklanırken, "en çok ölü" vakasının ise Washington'da yaşandığı bildirildi.

Ülkenin kuzeybatısındaki Washington eyaletinde 40 kişi virüs salgınında hayatını kaybederken, bu sayıyı 5 ölüyle Californiya eyaleti takip ediyor.

Diğer taraftan, Washington'da 607 vaka tespit edilirken; New York'ta 524, California'da ise toplam 378 Kovid-19 vakasına rastlandığı ifade ediliyor.

Süpermarketler erken kapanıyor

ABD'de yeni tip koronavirüs paniği, halkın süpermarketlere akın etmesine yol açtı.

Birçok eyalette süpermarketlerin rafları boşaltılırken; ABD'de Wallmart, Aldi, Harris Teeter, Giant ve H-E-B gibi süpermarketler çalışma saatlerini değiştirdi ve yerel saatle 24.00 yerine "20.00-21.00"de kapatma karar aldı.

Havalimanlarında yoğunluk artıyor

ABD yönetiminin birçok ülkeye seyahat kısıtlaması getirmesinin ardından, "iç hatlarda da çeşitli kısıtlamalara gidilebileceği" yorumları üzerine insanlar havalimanlarına akın etti.

Birçok havalimanındaki uzun kuyruklar ve yoğun kalabalıklara ilişkin sosyal medyadan görüntüler paylaşılıyor.

Yoğunluğun hafta içi de devam etmesi bekleniyor.

ABD'de virüsle mücadele kapsamında şu ana kadar 16 eyalette ilk ve orta dereceli okulların kapandığı bildirilmişti.

Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri askıya alan ABD yönetimi, dün İrlanda ve İngiltere'yi de yasak listesine eklemişti.

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Kaynak: AA

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