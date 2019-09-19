ABD Başkanı Trump'tan "İran'a askeri müdahale olacak mı?" sorusuna yanıt: Ne olacağını göreceğiz

19.09.2019 07:24

Trump, Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nda, yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İran'a yönelik yaptırımların artırılması konusuna değinen Trump, "İran'a bazı çok önemli yaptırımlar ekleyeceğiz. Bunları da gelecek 48 saat içerisinde duyuracağız" dedi.

İRAN'A ASKERİ MÜDAHALE OLACAK MI?

Bu duyurunun içerisinde, İran'a askeri müdahalenin de olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Trump, "Ne olacağını göreceğiz" yanıtını verdi. Trump, "Eğer bir şey yapmamız gerekirse bunu tereddüt etmeden yaparız" ifadesini kullandı.

Şu anda çok güçlü bir konumda olduklarını vurgulayan Trump, "İran'a askeri müdahale son seçenek. Ama masada başka seçenekler de var" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Suudi Arabistan'da Bekik ili ve El-Ahsa iline bağlı Haris beldesinde Saudi Aramco'ya ait 2 fabrikaya SİHA saldırısı düzenlenmişti. ABD saldırıdan İran'ı sorumlu tutarken, her iki taraftan yapılan açıklamalar gerilimin günden güne artmasına neden olmuştu.