ABD Başkanı Trump'ın Eşi Melania Trump, ABD'de FETÖ'nün Okulunu Ziyaret Etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi First Lady Melania Trump, sosyal medyada tepki çeken bir ziyaret gerçekleştirdi.

MELANİA TRUMP, FETÖ BAĞLANTILI OKULU ZİYARET ETTİ

Oklahoma eyaletinde bulunan Tusla kentindeki DOVE Discovery okulunu ziyaret eden Melania Trump, daha sonra bu ziyaretiyle ilgili bir de paylaşım yaptı.

Anadolu Ajansı'nın 2016 yılında yayınladığı listeye göre ise, Trump'ın ziyaret ettiği okul ABD'deki FETÖ bağlantılı okullardan birisi. Dışişleri Bakanlığı daha önce bu okulların kapatılması için resmi girişimde bulunmuştu.

"BENİ AĞIRLADIKLARI İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Melania Trump, ziyaretinin ardından yaptığı paylaşımda, "DOVE Discovery okulunun öğretmenlerine, öğrencilerine ve liderlerine beni ağırladıkları için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün, ABD'de 60 bin öğrenci kapasiteli 140 civarındaki sözleşmeli (charter) okulu yönettiği belirtiliyor.