ABD Başkanı Trump, Erdoğan'a Rahip Brunson için teşekkür etti: İyi ki arkadaşım oldu

ABD Başkanı Trump, Erdoğan'a Rahip Brunson için teşekkür etti: İyi ki arkadaşım oldu

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Rahip Brunson'ın ülkeyesine geri getirilmesi için yürütülen müzakerelerle ilgili konuştu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

24.09.2019 13:27

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Rahip Brunson'ın ülkeyesine geri getirilmesi için yürütülen müzakerelerle ilgili konuştu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti

Kaynak: Euronews.com

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