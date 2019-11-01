ABD Başkanı Donald Trump: DEAŞ'ın yeni liderinin kim olduğunu biliyoruz

01.11.2019 19:07

Terör örgütü DAEŞ, yayınladığı açıklama ile Ebubekir el-Bağdadi'nin ve örgütün sözcüsü Ebu Hasan el-Muhacir'in ABD tarafından öldürüldüğünü açıklamıştı. Örgüt açıklamasında yeni liderlerinin Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi olduğunu duyurmuştu.

TRUMP: KİM OLDUĞUNU ÇOK İYİ BİLİYORUZ

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı Twitter'dan DAEŞ'in yeni liderinin kim olduğunu ve kendisini çok yakından tanıdıklarını açıkladı. Trump yayımladığı mesajda, "DEAŞ'ın artık yeni bir lideri var. Biz onun kim olduğunu çok iyi biliyoruz" ifadelerini kullandı.

KİM OLDUĞU HAKKINDA BİR BİLGİ YOK

DAEŞ'in yeni lideri El Kureyşi'nin hayatına ve nereli olduğuna dair gerek yerel gerek yurt dışı basında bir bilgi bulunmuyor. Güvenlik ve terör uzmanı Abdullah Ağar, örgütün yeni lideri hakkında önemlki bir açıklama yaptı. Ağar, "DEAŞ'ın yeni sözde halifesi Abu İbrahim al-Haşimi al-Kureyşi'ye belli ki özenle saklanmış ve zamanı geldiğinde ortaya çıkarılmış. Sözde kan/klan/kabile bağıyla Hz.Peygamber'le ilişkilendirilmeye, buradan uluhiyet, dokunulmazlık, birleştiricilik ve hükmedicilik amaçlanmış. Örgütün parçalanması, bölgeselleşmesi ve liderlik kavgası engellenmek istenmiş" sözleri ile değerlendirdi.

OPERASYONUN GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANMIŞTI

Öte yandan, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından, terör örgütü DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonunun görüntülerini yayınlanmıştı.

CENTCOM Komutanı Kenneth McKenzie, açıklamasında "(Bağdadi'nin) Gizlendiği yerde kısa süreli ve eyleme geçirilebilir istihbaratı elde ettiğimiz netleştiğinde, onu yakalamak veya öldürmek için tasarlanmış bir infaz planı geliştirdik ve görev için özel bir operasyon ekibi hazırlamaya başladık. Misyonun ana taslağı Suriye'de önceden düzenlemiş olan özel operasyon kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen bir helikopter saldırısıydı" ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde DEAŞ terör örgütü elebaşı Ebubekir el-Bağdadi ve sözcüsü El Muhacir'in öldürüldüğünü açıklamıştı. Terör örgütü DEAŞ, Bağdadi ve El-Muhacir'in öldürüldüğünü doğrulamış ve DEAŞ'ın yeni liderinin 'Ebu İbrahim El-Haşimi El-Kureyşi' olduğu açıklanmıştı.