ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence başkanlığındaki heyet Ankara'da

17.10.2019 13:20

Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Ankara-Washington hattında ipler gerilmişken, Türkiye ABD'den üst düzey isimleri ağırlıyor. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mike Pence ve beraberindeki heyeti saat 14.30'da Beştepe'de kabul edecek. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye konusunu görüşmek üzere Türkiye'ye geldi.

BEŞTEPE'DE KRİTİK GÖRÜŞME

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey dün Başkent'e geldi. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise, bugün Ankara'ya iniş yaptı.

Robert O'Brien ve James Jeffrey ile Ankara'da ilk görüşmeyi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile gerçekleştirdi. Beştepe'de gerçekleşen ve 1,5 saat süren o görüşmede ABD heyeti YPG ile Türkiye arasında "arabuluculuk" teklifini yineledi.

ÇAVUŞOĞLU, O'BRIEN İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan kritik temaslar öncesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

TRUMP'IN SKANDAL MEKTUBU

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektup gündem olmuştu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı, 9 Ekim 2019 tarihini taşıyan skandal mektubu ortaya çıktı. Trump, mektubunda Erdoğan'ın, PKK terör örgütünün Suriye kolu PYD-YPG'nin silahlı birliklerinin başındaki terörist Ferhat Abdi Şahin ile müzakere etmesini istiyor.

Trump mektupta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, PKK terör örgütünün Suriye kolu PYD-YPG'nin silahlı birliklerinin başındaki kod adı "Şahin Cilo", asıl adı Ferhat Abdi Şahin olan, ancak kendisini Amerikalılar'a "General Mazlum Kobani" diye tanıtan teröristle müzakereye oturmasını önerdi.