ABB Başkanı Mansur Yavaş, 100 yataklı öğrenci yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etti
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mansur Yavaş, Güncel

ABB Başkanı Mansur Yavaş, 100 yataklı öğrenci yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 100 yataklı öğrenci yurdunu, koronavirüsle mücadelenin baş kahramanları olan sağlık çalışanlarına tahsis ettiğini duyurdu.

27.03.2020 11:09 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:23
ABB Başkanı Mansur Yavaş, 100 yataklı öğrenci yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etti

Ülkemizde 75 can alan koronavirüsle mücadele devam ederken, sağlık çalışanları da tüm titizliğiyle çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden sağlık çalışanları için dikkat çeken bir açıklama geldi. ABB Başkanı Mansur Yavaş, 100 yataklı öğrenci yurdunu, koronavirüsle mücadelenin baş kahramanları olan sağlık çalışanlarına tahsis ettiğini açıkladı.

ABB, YURT KİRALAYIP SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TAHSİS ETTİ

Resmi Twitter hesabındanaçıklama yapan Yavaş, "Salgın sürecinde yoğun bir mesai ile çalışan Hacettepe Üniversitesi sağlık personellerinin talepleri doğrultusunda, ilk aşamada 100 yataklı öğrenci yurdu kiralayarak tüm sağlık çalışanlarına tahsis ediyoruz.Fedakar sağlık personelleri için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

TUNCAY ŞANLI DA SAKARYA'DAKİ OTELİNİ TAHSİS ETMİŞTİ

Öte yandan koronavirüs salgını başladığında Serdivan ilçesindeki otelini kapatan eski Milli futbolcu Tuncay Şanlı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, oteli sağlıkçılar için tahsis ettiğini duyurmuştu. Şanlı, "Koronavirüs ile mücadelede sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek az. Sağlık çalışanlarımıza mesaileri dışında dinlenebilmeleri için otelimizi tahsis ettik. Lütfen evde kalmaya devam edelim" ifadelerini kullanmıştı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, 100 yataklı öğrenci yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etti

Haberin Videosu:

Mansur Yavaş, 100 yataklı öğrenci yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etti

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