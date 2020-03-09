AB, Türkiye ile Göçmen Geri Kabul Anlaşması için ortak çalışma heyeti kurdu Türkiye'nin açık kapı politikası uygulamaya başlamasının ardından Yunanistan sınırlarına yığılan sığınmacılarla ilgili AB'den ilk hamle geldi. Avrupa Birliği, Türkiye ile Göçmen Geri Kabul Anlaşması için ortak çalışma heyeti kurdu.

Türkiye'nin sınır kapılarını açmasının ardından Edirne'den Yunanistan'a geçen sığınmacı sayısının 142 bin 175'e ulaştı. Binlerce insan ise sınırda Yunanistan'a geçmek için bekliyor. Zaman zaman insanlık dışı müdahalelerin olduğunu Yunanistan sınırındaki dramla ilgili AB ilk hamlesini yaptı. Avrupa Birliği, Türkiye ile Göçmen Geri Kabul Anlaşması için ortak çalışma heyeti kurdu.

ERDOĞAN, AB YETKİLİLERİ İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temasları kapsamında geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliğinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya gelmesinin ardından düzenlenen ortak basın açıklamasına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısının ardından AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, AB'deki toplantının öngörülen sürede yapıldığı ve verimli geçtiği belirtildi.

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, görüşmeye ilişkin, "18 Mart mutabakatının eksik kalan kısımlarını nasıl tamamlayacağımızı görüştük" açıklamasında bulundu.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ise, "AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 18 Mart Mutabakatına ilişkin çalışma yürütecekler" diye konuştu.