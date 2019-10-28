AB'nin Brexit kararı sonrası İngiltere Başbakanı'nın "Bir çukurun dibinde ölürüm daha iyi" sözleri gündem oldu

28.10.2019 13:20

Avrupa Birliği, İngiltere'nin Brexit'i esnek bir şekilde 31 Ocak 2020'ye kadar erteleme talebini kabul etti. AB üyelerinin "esnek bir ertelemeye" onay verdiğini kaydeden AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, "AB, İngiltere'nin Brexit'i esnek bir şekilde 31 Ocak 2020'ye kadar erteleme talebini kabul etti." ifadesini kullandı. AB'nin kararı sonrası ise Osmanlı torunu İngiltere Başbakanı Boris Johson'ın AB'den uzatma isteme konusunda "Bir çukurun dibinde ölürüm daha iyi" sözleri İngiltere'de gündem oldu.

AB, BREXİT'İ ERTELEDİ

Tusk, kararın yazılı bir süreçle resmiyet kazanacağını belirtti. Buna göre, İngiltere AB ile uzlaştığı ayrılık anlaşmasını 31 Ocak 2020'den önce onaylarsa, AB'den bu tarih öncesinde ayrılabilecek.

NE OLMUŞTU?

İngiltere 2016'da yapılan referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı. 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit, Avam Kamarası'nın Brexit anlaşmasını üst üste reddetmesi nedeniyle 31 Ekim'e ertelenmişti.

BORİS MEKTUP YAZMIŞTI

Parlamentodaki oylamayı erteyeleyen önergenin kabulünden birkaç saat sonra, Başbakan Johnson diplomatlarından AB'ye erteleme mektubunu göndermelerini istedi ancak mektubun altına imzasını atmadı.

İmzasıyla gönderdiği ikinci bir mektupta ise Johnson şahsi olarak Brexit'i ertelemenin hata olacağını düşündüğünü belirtti.

Mektupta İngiltere hükümetinin geçen hafta AB liderleriyle üzerinde uzlaşıya vardığı Brexit anlaşmasının parlamentodan geçmesi için çabalarını sürdüreceği iletildi.

Mektuplara eşlik eden ve İngiltere'nin AB büyükelçisi Tim Barrow'un kaleme aldığı bir notta da, ilk mektubun İngiltere Parlamentosu'nun kararının ardından yasaya uygun olarak gönderildiği aktarıldı.

BREXİT NEDİR?

Brexit, çeşitli kişiler, çıkar grupları ve siyasi partiler tarafından Birleşik Krallık'ın 1973'te Avrupa Birliği'nin önceli olan Avrupa Ekonomik Topluluğu'na katılmasından beri yürütülen bir siyasi hedef. Avrupa Birliği'nden ayrılma hakkı, Avrupa Birliği Antlaşması'nın 50. maddesi ile tüm üye ülkelere tanınmıştır.

Bu konudaki ilk referandum 1975'te yapıldı, seçmenlerin yüzde 67'si üyeliğin devam etmesi yönünde oy kullandı. 2016'da bir kez daha referanduma gidildi ve seçmenlerin yüzde 52'si Avrupa Birliği'nden çıkılması yönünde oy verdi. Brexit referandumundan sonra Birleşik Krallık Başbakanı David Cameron istifa etmişti.