AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Ukrayna'da hastaneye saldırının "savaş suçu" sayılabileceğini belirtti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Ukrayna'da hastaneye saldırının "savaş suçu" sayılabileceğini belirtti

AA - Yusuf Özcan - Güncel
 - Güncelleme:
AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Ukrayna'da hastaneye saldırının

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'nın Mariupol kentindeki doğum hastanesine yönelik saldırının "savaş suçu" sayılabileceğine inandığını ve soruşturma açılması gerektiğini belirtti.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'nın Mariupol kentindeki doğum hastanesine yönelik saldırının "savaş suçu" sayılabileceğine inandığını ve soruşturma açılması gerektiğini belirtti.

Von der Leyen, kamu yayıncısı France Info'ya yaptığı açıklamada, Mariupol kentindeki doğum hastanesine yönelik saldırının insanlık dışı, iğrenç ve acımasız olduğunu kaydetti.

Bu saldırının "savaş suçu" sayılabileceğine inandığını ifade eden von der Leyen, bu saldırıya ilişkin soruşturmanın açılması gerektiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de Mariupol kentindeki doğum hastanesine yönelik saldırının "korkunç" olduğunu belirterek, "Bu anlamsız şiddet son bulmalı. Katliama son verin." çağrısı yapmıştı.

AA / Yusuf Özcan - Güncel

Avrupa Birliği, Mariupol, Ukrayna, Savaş, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title