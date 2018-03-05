Ab, Bazı Ukraynalı Siyasilere Uygulanan Yaptırımları Uzattı

Avrupa Birliği (AB), aralarında eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç'in de bulunduğu 13 kişiye uygulanan yaptırımların süresini uzattı.

AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, Yanukoviç ve diğer Ukraynalı bazı siyasetçilerin "yolsuzluk yaptıkları" gerekçesiyle mal varlıklarının dondurulması kararının 2019'un mart ayına kadar uzatıldığı bildirildi.

Öte yandan, eski Ukrayna Adalet Bakanı Olena Lukaş ve eski milletvekili Serhy Klyuyev'in isimlerinin yaptırım listesinden kaldırıldığı belirtildi.

AB, Yanukoviç ve diğer bazı Ukraynalı siyasetçilere karşı yaptırımları 2014 mart ayından itibaren uygulamaya başlamış ve bunları her yıl uzatmıştı.

Yaptırım listesinde bulunanlar şunlar:

Eski Ukrayna Başbakanı Mykola Azarov, eski İçişleri Bakanı Vitaly Zakharchenko, eski Başsavcı Viktor Pshonka, eski Adalet Bakanı Olena Lukash, eski Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Andry Klyuyev, Milletvekili Serhy Klyuyev, eski İçişleri Bakan Yardımcısı Viktor Ratyshniak, eski Başbakan Yardımcısı Serhy Arbuzov, eski Gelir ve Vergi Bakanı Oleksandr Klymenko, eski Enerji Bakanı Eduard Stavytskym, eski Eğitim Bakanı Dmytro Tabachnyk, oligark Serhy Kurchenko.