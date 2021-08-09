A24 filmleri nedir? A24'ün en iyi filmleri!

Sinema sektörünün öne çıkan şirketlerinden olan A24, yapımlarıyla milyonlarca kişiye ulaştı. Bu şirkete ait olduğunu bilmediğimiz pek çok yapım olduğuna da eminim. Ancak A24 yapımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

A24 filmleri nedir? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 20th Century Fox, Warner Bros. tarzı bir film distribütörü olan firma, Amerikan filmlerinde yeni soluk arayanlar için sığınılacak bir liman adeta. Remake ya da sequel filmler yerine daha orijinal yapım arayanların kendini bulabileceği A24 filmleri, sosyal medyada da sıklıkla gördüğümüz o etkileyici karelerin sahibi... Peki, A24 filmleri nedir? İşte, A24'ün en iyi filmleri!

A24 NE ZAMAN KURULDU?

A24, 20 Ağustos 2012'de Daniel Katz, David Fenkel ve John Hodges tarafından kurulmuş, film ve televizyon prodüksiyonunun yanı sıra film dağıtımında uzmanlaşmış bir Amerikan bağımsız eğlence şirketidir. Merkezi New York'tadır.

A24 FİLMLERİ NEDİR?

Sinema severlerin "A24 etiketi varsa iyidir." dediği A24 filmleri arasında;

The Lobster, 2015

Midsommar, 2019

Uncut Gems, 2019

Lady Bird, 2017

Good Time, 2017

Ex Machina, 2014

Spring Breaks

The Bling Ring

The Spectacular Now

A Glimpse Inside the Mind of Charles Swan III

Moonlight, 2016 gibi yapımlar yer alıyor.

Amerika sinemasının gözde isimlerinden olan Cillian Murphy, Zoe Kazan, Ella Ballentine, Scott Speedman veya Robert Pattinson gibi oyuncuları bir araya getiren A24 filmleri arasında aşağıdaki yapımlar da yer alıyor.

İŞTE EN İYİ A24 FİLMLERİ

İzleyici yorumları ve puanlara göre en iyi A24 filmleri şu şekilde;

1. Uncut Gems (2019)

2. First Cow (2019)

3. A Ghost Story (2017)

4. Good Time (2017)

5. The Witch (2015)

6. The Lighthouse (2019)

7. The Lobster (2015)

8. Hereditary (2018)

9. The Florida Project (2017)

10. American Honey (2016)

11. Ex-Machina (2014)

12. Lady Bird (2017)

13. Under the Silver Lake (2018)

14. Moonlight (2016)

15. Under the Skin (2013)