93 yaşında koronavirüsünü 7 günde yendi 93 yaşında koronavirüsünü 7 günde yendiZONGULDAK'ta 93 yaşında koronavirüsü yenen Recep Külünk, hastaneden hemşirelerle horon oynayarak taburcu oldu.

93 yaşında koronavirüsünü 7 günde yendi

ZONGULDAK'ta 93 yaşında koronavirüsü yenen Recep Külünk, hastaneden hemşirelerle horon oynayarak taburcu oldu. Enerjisiyle tüm hastalara örnek olan Recep Külünk, "Hastanede tedavi ettiler, baktılar bana. Bomba gibiyim" dedi. Kentte yaşayan en eski marangoz ustalarından 8 çocuk, 23 torun sahibi Recep Külünk, geçen hafta öksürük ve halsizlik şikayeti üzerine ailesi tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Test yapılan Recep Külünk, yakındaki evine gönderildi. Birkaç saat sonra test sonuçlarında koronavirüs şüphesi görülen Recep Külünk, ambulansla evinden alınarak tedavi altına alındı. Recep Külünk, 7 gün süren tedavisinin ardından test sonuçları negatif çıkınca taburcu edildi. Kısa sürede virüsü yenmesiyle diğer hastalara da umut olan Recep Külünk, hemşirelerle birlikte horon oynayarak eve uğurlandı.

'BOMBA GİBİYİM' Çocuklarının evinde kalan Recep Külünk, tedavisi süresince kendisiyle yakından ilgilenen doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Hastanede kendisiyle yakından ilgilenildiğini söyleyen Recep Külünk, "Hastanede tedavi ettiler, baktılar bana. Allah razı olsun. Herkese teşekkür ediyorum. Geçen geçti artık, unuttum ben. Bomba gibiyim. İyiyim yani. Herkesten Allah razı olsun. Allaha şükür çok iyiyim, taş gibiyim" dedi.

'93 YAŞINDA BİR MUCİZE YAŞADIK' Dedelerine refakat eden Batuhan Külünk(25) ve Furkan Külünk(21) de yaşadıkları süreci anlattı. Öksürük ve halsizlikle dedesinde hastalığın belirtilerinin başladığını belirten Furkan Külünk, şöyle dedi:

"Bizde şüphelendik hastaneye teste getirdik. Sonra eve geldik. Aradan 3-4 saat geçtikten sonra bizi aradılar. Ambulansla gelip aldılar bizi. Sürekli testler yapıldı hastanede. Tedavi süreci güzel geçti. Gayet düzgün kolay atlattı. 93 yaşında olmasına rağmen süreç zor olsa da kolay atlattı diyebiliriz. 7 gün sonra sonuçları temiz çıktı. Oksijen verildi ara sıra. Onun haricinde tansiyon ateş hep düzgündü. Tedavisi bu şekilde sürdü. 93 yaşında bu bir mucize yaşadık. Maşallahı var. Atlattı çok şükür."

Kaynak: DHA