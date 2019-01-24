92 Yaşındaki Usta Oyuncu Eşref Kolçak Hastaneye Kaldırıldı

Merhum şarkıcı Harun Kolçak'ın babası olan 92 yaşındaki oyuncu Eşref Kolçak, yaşa bağlı rahatsızlıklarından dolayı Bursa'da hastaneye kaldırıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Bursa'da devlet hastanesinde tedavi gören usta oyuncu Eşref Kolçak, yaşa bağlı rahatsızlıklarından dolayı tedavi altına alındı. Oyuncunun, akciğerlerinin su topladığı da öğrenildi.

EŞREF KOLÇAK KİMDİR?

Eşref Kolçak Erzurum, İsprili'dir ve 28 Ocak 1927 tarihinde doğmuştur. Kova burcu erkeğidir. 1941 yılında İstanbul'a geldi. Kasımpaşa'da oturdu. Sultan Ahmet Erkek Sanat Enstitüsü'nü bitirdi. Tesfiyecilik, marangozluk okudu. Marangozluk ve ayakkabı tamirciliği gibi işlerde çalıştı. Kasımpaşa'da oturduğu zamanlarda marangoz dükkanı ve mobilya mağazası vardı. Eşref Kolçak, 1955 de Özcan Kolçak ile evlendi , eşi 13 ocak 2010 da vefat etti. Pop müzik sanatçısı Harun Kolçak'ın babasıdır. Kanser tedavisi gören pop müzik sanatçısı olan oğlu Harun Kolçak 20 Temmuz 2017'de hayatını kaybetti.