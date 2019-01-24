92 Yaşındaki Usta Oyuncu Eşref Kolçak Hastaneye Kaldırıldı
Yeşilçam'ın efsane ismi Eşref Kolçak, akciğerlerindeki rahatsızlıktan dolayı Bursa'da hastaneye kaldırıldı.
Merhum şarkıcı Harun Kolçak'ın babası olan 92 yaşındaki oyuncu Eşref Kolçak, yaşa bağlı rahatsızlıklarından dolayı Bursa'da hastaneye kaldırıldı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Bursa'da devlet hastanesinde tedavi gören usta oyuncu Eşref Kolçak, yaşa bağlı rahatsızlıklarından dolayı tedavi altına alındı. Oyuncunun, akciğerlerinin su topladığı da öğrenildi.
EŞREF KOLÇAK KİMDİR?
Eşref Kolçak Erzurum, İsprili'dir ve 28 Ocak 1927 tarihinde doğmuştur. Kova burcu erkeğidir. 1941 yılında İstanbul'a geldi. Kasımpaşa'da oturdu. Sultan Ahmet Erkek Sanat Enstitüsü'nü bitirdi. Tesfiyecilik, marangozluk okudu. Marangozluk ve ayakkabı tamirciliği gibi işlerde çalıştı. Kasımpaşa'da oturduğu zamanlarda marangoz dükkanı ve mobilya mağazası vardı. Eşref Kolçak, 1955 de Özcan Kolçak ile evlendi , eşi 13 ocak 2010 da vefat etti. Pop müzik sanatçısı Harun Kolçak'ın babasıdır. Kanser tedavisi gören pop müzik sanatçısı olan oğlu Harun Kolçak 20 Temmuz 2017'de hayatını kaybetti.
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tediyeler hala yatmadı ay sonu geldi ne zaman yatacakCevap Yaz Yayından Kaldır
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BU FANİ DÜNYADA ALLAHIN VARLIKLI KULLARI SON TORPİLLERİNİ MEZAR YERİNDE KULLANIYOR O TORPİLİDE ALLAHIN KULLARI YAPIYOR YOKSA ÖTE YANDA HİÇ KİMSE BU DÜNYADA MADDİ GÜCÜYLE ELDE ETTİĞİ İLTİMASI O TARAFTA GÖREMEYECEK ORADA PARASI DEĞİL AMELİ İYİ OLANLAR MÜKAFATLANDIRILACAKCevap Yaz Yayından Kaldır
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ülkede tek dikili ağacı olmayan bu artist tayfasının adını duymak bile istemiyorum.ben fakir ögrencilere yardım topluyor ve düzgün birini şekilde dağıtımını yapıyorum.artistler toplumun ahlakını bozmaktan başka ne iş yapıyorlar.yaptıkları tek şey:zararlı ve lüzumsuz işlerdir.Cevap Yaz 5 12 Yayından KaldırAHMET: Tamam onlar boş işler yapıyorlar sen gavurun icadını kullanarak alarak gavurlara hizmet etmiyomusun asıl boş adam sensin sen ve senin gibiler zararlı2 2 Yayından KaldırAHMET BEN ONU SEVİYORUM YAPTIGI İŞLER ZARARLI DEGİ: Tersten yazdım belki böle anlarsınTüm 25 yorumu okumak için tıklayın1 Yayından Kaldır