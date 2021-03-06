92 yaşındaki Hanım nine, yalnız yaşadığı evinde boğularak öldürüldü
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92 yaşındaki Hanım nine, yalnız yaşadığı evinde boğularak öldürüldü

06.03.2021 10:56 | Son Güncelleme: 06.03.2021 11:00
92 yaşındaki Hanım nine, yalnız yaşadığı evinde boğularak öldürüldü

AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde 92 yaşındaki Hanım Pınarlı, yalnız yaşadığı evinde boğularak öldürüldü.

AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde 92 yaşındaki Hanım Pınarlı, yalnız yaşadığı evinde boğularak öldürüldü. Yaşlı kadının ziynet eşyalarının çalındığı belirlendi.  

Beşeylül Mahallesi'nde yalnız yaşayan Hanım Pınarlı'nın evinin kapısını dün saat 22.00 sıralarında açık halde bulan komşuları, içeri girdiklerinde eşyaların dağınık olduğunu gördü. Odaları kontrol ettiklerinde ise yaşlı kadını yerde yatar halde buldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ve polis ekipleri, Pınarlı'nın boğularak öldürüldüğü belirledi. Yapılan aramada ise evdeki ziynet eşyalarının çalındığı ortaya çıktı. 

Polis, cinayetle ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, Hanım Pınarlı'nın cansız bedeni Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.  

- Aydın
92 yaşındaki Hanım nine, yalnız yaşadığı evinde boğularak öldürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan CEYHAN

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