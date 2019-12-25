98 yaşındaki İngiltere Prensi Philip'in son görüntüsü şoke etti

25.12.2019 07:37 | Son Güncelleme: 25.12.2019 07:38

Geçen cuma Kraliyet ailesinden yapılan açıklamada, resmi unvanı Edinburgh Dükü olan 98 yaşındaki Prens Philip'in 'önlem olarak' hastanede olduğu belirtilmişti. 98 yaşındaki İngiltere Prensi Philip, cuma gününden beri tedavi gördüğü King Edward VII Hastanesi'nden ayrıldı. Prens'in gözaltındaki morluklar ise objektiflere yansıdı.

NOEL KUTLAMALARINA KATILACAK

Londra'nın doğusundaki Norfolk'ta bulunan Sandringham evine giderek, diğer kraliyet ailesinin üyelerine ve kraliyet ailesiyle birlikte Noel kutlamalarına katılması bekleniyor.

Oğlu Prens Charles de dün yaptığı açıklamada,'babasının durumunun iyi olduğunu, Noel zamanında hastaneden taburcu edilmesi beklendiğini' söylemişti.

Reuters'ın hastane çıkışında görüntülediği Prens, hemşirelere teşekkür ettikten sonra kendisini bekleyen araca bindi.