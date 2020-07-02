9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
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9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı

Brezilya'da 9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin 26 günlük ikizlerini, kıskançlık krizi geçiren Labrador cinsi köpekleri parçalayarak öldürdü.

02.07.2020 15:53 | Son Güncelleme: 02.07.2020 16:41

Brezilya'nın Piripa bölgesinde 26 günlük ikiz bebekler, evdeki Labrador cinsi köpek tarafından öldürüldü. Köpek saldırısının Anne ve Analú adlı ikiz bebeklerin annesi Elaine Novais'in (29) komşusuyla konuştuğu sırada gerçekleştiği tespit edildi. Novais'in evden gelen ağlama seslerinin ardından içeriye giderek bebeklerini kurtarmaya çalıştığı belirtildi.

KÖPEĞİN KISKANÇLIK SONUCU SALDIRMIŞ OLABİLECEĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Maria Pedreira Barbosa Municipal Hastanesi'ne kaldırılmadan önce Novais'in hemşire arkadaşı tarafından ilk müdahalenin yapıldığı bebekler, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Köpeğin kıskançlık sonucu bebeklere saldırmış olabileceği belirtilirken polisler konuyu araştırıyor.

ÇİFT, 9 YILDIR BEBEK SAHİBİ OLMAYA ÇALIŞIYOR

Elaine ve Regis Novais çiftinin yaklaşık 9 yıldır bebek sahibi olmaya çalıştıkları belirtilirken aile yakını tarafından köpeğin normalde uysal olduğu ifade edildi.

9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı

Manşet

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