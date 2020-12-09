9 Aralık Zümrüdüanka ne zaman, saat kaçta? Zümrüdüanka yeni bölüm fragmanı izle

Fox'un sevilen dizilerinden olan Zümrüdüanka bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Zümrüdüanka son bölümde neler oldu? Zümrüdüanka yeni bölüm fragmanı gibi merak edilenleri sizler için derledik. Zümrüdüanka ne zaman saat kaçta? Zümrüdüanka yeni bölüm fragmanı izle!

ZÜMRÜDÜANKA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Demirkan ve Özgüçler arasındaki savaş, Behram'ın Latif'i kaçırmasıyla gittikçe kızışır. Ya oğlunun katilini ona teslim edecekler ya da Azimet Demirkan bir torununu daha toprağa verecektir. Serhat kimse zarar görmesin diye çabalarken, Abbas, Behram'a öyle bir teklifle gelir ki, iki ezeli düşman bir süreliğine ateşkes imzalar. Kalbindeki savaşı bitiren diğer bir kişi de Canan'dır. Hem kendine hem oğluna yepyeni bir sayfa açacak, kötü anıları geride bırakacaktır. Ancak bunu yapmadan önce teşekkür etmesi gereken biri vardır. Bu dünyada en büyük açlığının sevgi olduğunu haykıran biri…Suların durulmasını fırsat bilen Ülfet, elindeki kozu bir kez daha öne sürerek amacına ulaşır. Zümrüt'ün onun yüzünden zor durumda kalması umurunda bile değildir. Zümrüt'ün tekrar eve dönmesi ve Serhat'la arasını düzeltmesi Azimet'in hoşuna gitmez. Onları ayırmanın bir yolunu düşünürken, Zümrüt rahatsızlanıp hastaneye kaldırılır.Artık Zümrüt'ün hayatını etkileyecek o karar, Azimet'in iki dudağı arasındadır.

ZÜMRÜDÜANKA YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!



ZÜMRÜDÜANKA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Demirkanlar ve Özgüçler arasındaki gerilim artık bir savaşa dönüşmüştür. Behram Özgüç, Serhat'ın elinden bütün sevdiklerini almaya kararlıdır. Serhat üzerine atılan suçtan bir an önce kurtulup ailesinin yanında olmanın derdindedir. Ancak Behram planları bozuldukça Serhat için yeni tuzaklar hazırlamaktadır. Zümrüt sahip olduğu sır yüzünden korkunç bir ikilemin içine düşer. Bu sırrın ortaya çıkması Serhat'ı darmadağın edecektir. Ancak saklaması da hiç kolay olmayan bir sırdır bu. Suhandan yaşadığı acının tesiriyle adım adım geri dönülmez bir yola girmektedir. Serhat'ın ve bütün ailesinin kendisini yalnız bıraktığını düşünerek kendine yeni bir dost edinecektir. Ancak Suhandan'ın asıl amacı ona acı çektiren herkesten öç almaktır artık. Zümrüt ve Serhat bu dönüşümün farkına varmadıkça tehlike giderek büyüyecektir. Zümrüt'ün yanlış kişiye güvenmesi Demirkan ailesinin geri dönülmez bir yola girmesine sebep olacaktır. Zümrüdüanka yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de FOX'ta!