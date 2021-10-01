86 yaşında hayatını kaybeden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk kimdir? - Haberler
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86 yaşında hayatını kaybeden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk kimdir?

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Politika

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti. Son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile partisi arasında yapılan ittifak görüşmeleriyle gündeme gelen Asiltürk, zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı sonrası hastaneye kaldırılmıştı. Peki ölümüyle büyük üzüntü yaratan Oğuzhan Asiltürk kimdir? İşte merak edilen sorunun yanıtı.

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüs sonrası zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Asiltürk, son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Saadet Partisi arasında yapılan ittifak görüşmeleriyle gündeme gelmişti. Peki Oğuzhan Asiltürk kimdir? İşte merak edilen sorunun yanıtı.

86 yaşında hayatını kaybeden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk kimdir?

Bir dönem T.C. İçişleri ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak da görev yapan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, 25 Mayıs 1935 tarihinde dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve liseyi Malatya'da okuduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden mezun olan Asiltürk bir süre Serbest Müşavir Mühendislik yaptıktan sonra siyasete atıldı.

Siyasi kariyeri boyunca 14 ve 15. Dönem Ankara; 19, 20 ve 21. Dönem Malatya milletvekilliği ile İçişleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları yapan Oğuzhan Asiltürk evli ve dört çocuk babasıydı.

Saadet Partisi'nin kurucuları arasında yer alan Asiltürk, 7 Ocak 2021'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı ilk görüşmeyle gündeme gelmiş ve "Saadet Partisi, Cumhur İttifakı'na katılacak" iddiaları ortaya atılmıştı.

86 yaşında hayatını kaybeden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk kimdir?
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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Haber: 86 yaşında hayatını kaybeden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk kimdir? - Haberler
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