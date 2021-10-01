86 yaşında hayatını kaybeden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk kimdir?

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüs sonrası zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk, 86 yaşında hayatını kaybetti.

İTTİFAK GÖRÜŞMELERİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Asiltürk, son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Saadet Partisi arasında yapılan ittifak görüşmeleriyle gündeme gelmişti. Peki Oğuzhan Asiltürk kimdir? İşte merak edilen sorunun yanıtı.

OĞUZHAN ASİLTÜRK KİMDİR?

Bir dönem T.C. İçişleri ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak da görev yapan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, 25 Mayıs 1935 tarihinde dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve liseyi Malatya'da okuduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden mezun olan Asiltürk bir süre Serbest Müşavir Mühendislik yaptıktan sonra siyasete atıldı.

EVLİ VE 4 ÇOCUK BABASIYDI

Siyasi kariyeri boyunca 14 ve 15. Dönem Ankara; 19, 20 ve 21. Dönem Malatya milletvekilliği ile İçişleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları yapan Oğuzhan Asiltürk evli ve dört çocuk babasıydı.

Saadet Partisi'nin kurucuları arasında yer alan Asiltürk, 7 Ocak 2021'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı ilk görüşmeyle gündeme gelmiş ve "Saadet Partisi, Cumhur İttifakı'na katılacak" iddiaları ortaya atılmıştı.

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