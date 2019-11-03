80 yaşındaki Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu itiraf etti: Türkiye'de yıllardır iş gelmedi

03.11.2019 12:52

Yıllar önce rol aldığı Hayat Devam Ediyor dizisinde çocuk gelin rolünü oynayan oyuncu Meltem Miraloğlu, Amerika'da kendisinden 48 yaş büyük biriyle evlendi. Bu olayla bir anda magazin gündeminin en çok konuşulan ismi haline gelen Miraloğlu, bir takipçisinin yorumuna verdiği cevapla dikkat çekti.

"TÜRKİYE'DE YILLARDIR İŞ GELMEDİ"

Hala sevenlerinin inanamadığı evlilikle çok konuşulan Miraloğlu, sosyal medyada bir kullanıcının " Gerçekten mutlu musun? Kendine bu kötülüğü neden yaptın?" sorusuna " Türkiye'de yıllardır iş gelmediği için Amerika'ya geldim. Sevgi ve saygılarımla" sözleriyle cevap verdi.

80 YAŞINDAKİ PATRICK'LE EVLENDİ

Hayali olan Amerika'ya yerleşen 32 yaşındaki Miraloğlu, kendisini evlat edinen 80 yaşındaki Patrick isimli adamla nikah masasına oturdu. Evliliği için "Yaş farkı sorun değil. Onun çok genç bir kalbi var. Serveti ve Amerikan vatandaşlığı umurumda değil. Bizimkisi ilk görüşte aşk" diyen oyuncunun son paylaştığı videosundaki mutsuz halleri takipçilerini endişelendirmişti.