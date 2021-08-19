8 yıl hapisle aranan hükümlü, polis operasyonuyla yakalandı
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8 yıl hapisle aranan hükümlü, polis operasyonuyla yakalandı

8 yıl hapisle aranan hükümlü, polis operasyonuyla yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit Serbest - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de, 'dolandırıcılık' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından hakkında kesinleşmiş 8 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Sedat M. (40), polis ekiplerince yakalandı.

KAYSERİ'de, 'dolandırıcılık' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından hakkında kesinleşmiş 8 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Sedat M. (40), polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında 'dolandırıcılık' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından hakkında kesinleşmiş 8 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Sedat M.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda firari Sedat M.'nin, Kocasinan ilçesi Uğurevler Mahallesi'ndeki evde saklandığı belirlendi. Eve düzenlenen operasyonda Sedat M., yakalandı. Gözaltına alınan Sedat M., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit Serbest

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