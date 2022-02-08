8 Şubat Salı İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

İSTANBUL (Haberler.com) - - Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 8 Şubat Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

ARNAVUTKÖY

NO: 11140328

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ADANIR, ASİLKENT, ATATÜRK, BAYBORA, BEYREK, DOĞANTEPE, EGEMEN, GÜNTEKİN, HASAN HÜSEYİN, MALAZGİRT, MUAZZEZ, NASRETTİN HOCA, NİLAY, PEŞREV, SEYİT ONBAŞI, UYGURALP, YÜKSEK OKUL sk/ MEHMET AKİF ERSOY mah ABANT, ATATÜRK, BAŞTUĞ, BERNA, BİLGİN, CANFEDA, DARÜLFÜNUN, EGEMEN, ENSAR, ERCÜMENT, KATRE, KOVANLIK, MERMER, MESİRE, ORUÇ REİS, SELSEBİL, SÜKUT, TEKCAN, TERAZİ, YAZGI, YEŞİLBAĞ, YILDIZ, ZİHNİ, ZİYA GÖKALP, ÖZBİLGİN, ÖZERHAN, ÖZYILDIRIM, ÜNVAN, ÜZMEZ, İPEKYOLU, İZZET BEGOVİÇ, ŞAKİR sk/ TAŞOLUK mah AKDENİZ, AKMAN, AKTUNA, ANITTEPE, AVŞAR, AYAZMA, AYCİHAN, BAHRİ, BALÖREN, BEDREDDİN, BERGÜZİN, BERŞAN, BEYAZ LEYLAK, BOZBEY, BURAK, BÜNYAMİN, BİRKAN, BİZİM, CANBEY, DALYAN, DEMET, DEĞİRMEN ARKASI, EFSER, EGEMEN, EKBER, EMEL, ERGENÇ, ESLEM, FANİ, FARABİ, FURKAN, FİGEN, GONCA, GÖNÜL, GÜLNUR, GÜLŞEN, GÜNBATIMI, GÜNNUR, HALİDE EDİP ADIVAR, HASGÜL, HATEM, KAFTAN, KANYON, KAR, KARA ZAMBAK, KASEM, KAYNAK BAŞI, KAYRA, KEMAL, KEMERCİ, KENT, KEREM, KIYI, KIZILDAĞ, KIZILIRMAK, MACİT, MAZİ, MEHLİKA, MELİKOĞLU, MUSTAFA KEMAL, MUTLUGÜL, NERGİS, NEZAKET, OLUK, ONURLU, ORÇUN, PAPATYA, PINAR, PIRILTI, PİR SULTAN ABDAL, RUMELİ, SADRAZAM, SAZLIK, SEVECEN, SEVİMLİ, SEYYARE, SUNA, SÜMEYYE, SİNANPAŞA, YAVUZCAN, YENİSU, YEŞİL PAZAR, YİĞİTHAN, ZENGİN, ZİRAAT, ÇAĞ, ÖZGENALP, ÜNSAL, İHSANİYE, İKİZ, İLHAM, İNCİ, İSLAM, İSTANBUL, İŞGÖREN, ŞENGÜN, ŞENYURT, ŞERİFE, ŞETARET sk/ YAVUZ SELİM mah ZEYTİNLİ sk bölgelerinde 08/02/2022 09:00:00 - 08/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 11071316

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah ASLIHAN, SUMAK, YILDIRIM BEYAZIT, İLKER sk bölgelerinde 08/02/2022 09:00:00 - 08/02/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 11072316

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah BAYBORA, EGEMEN, GÜNTEKİN, NASRETTİN HOCA, NİLAY, SEYİT ONBAŞI, UYGURALP sk/ TAŞOLUK mah AKDENİZ, AYAZMA, BEYAZ LEYLAK, BURAK, EGEMEN, EMEL, HATEM, KANYON, KAR, KENT, ORÇUN, PAPATYA, SAZLIK, SEVECEN, SÜMEYYE, YEŞİL PAZAR, İNCİ, İSTANBUL, ŞENYURT sk bölgelerinde 08/02/2022 12:00:00 - 08/02/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 11134317

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ALİBABA, ANKA, KONAKTEPE, KOZA, KURTARAN, ONURSAL, YALVAÇ, ÖĞRETMENLER, ŞEHADET sk// SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2456. sk bölgelerinde 08/02/2022 16:00:00 - 08/02/2022 19:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 11139364

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah AHMET TANER KIŞLALI, TALİMHANE, YAZGAN sk bölgelerinde 08/02/2022 09:00:00 - 08/02/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 11001621

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ŞEHİT PİYADE ER YAVUZ BAHAR sk bölgelerinde 08/02/2022 09:30:00 - 08/02/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 11072317

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1608., 1609., 1611., 1613., 1615., 1622., 1628., 1629., 1630., 1631., 1632., 1633., 1638., 1668., 1670., 1671., 1672., 1673., 1674., 1675., 1676., 1677., 1678., 1679., 1680., 1681., 1682., 1683., 1684., 1700., BAĞCILAR ASFALTI, HALİDE EDİP ADIVAR, OSMANOĞLU sk bölgelerinde 08/02/2022 00:00:00 - 08/02/2022 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 11075316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1680., 1681., 1682., 1683., 1684., 1685., 1686., 1687., 1688., 1689., 1691., 1693., 1694., 1695., 1696., 1697., BAĞCILAR ASFALTI sk/ YENİMAHALLE mah 1543., 1545., 1560., 1563., 1564., 1566., 1567., MEVLANA sk bölgelerinde 08/02/2022 03:00:00 - 08/02/2022 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 10942384

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 667., 669., 670., 672., 673., 675., 676., 683., 684., 685., 686., 704., BAĞCILAR sk/ İNÖNÜ mah BAĞCILAR sk bölgelerinde 08/02/2022 09:00:00 - 08/02/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 10942383

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 672., 673., 675., BAĞCILAR sk/ İNÖNÜ mah 427., 428., 429., BAĞCILAR, HOCA AHMET YESEVİ sk bölgelerinde 08/02/2022 09:00:00 - 08/02/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 11065316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1063., 1072., 1073. sk bölgelerinde 08/02/2022 09:00:00 - 08/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 11068316

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