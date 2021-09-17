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8 KADIN KURDUKLARI KOOPERATİFİLE EV KADINLARININ GELİR KAPISI OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde bir araya gelen 8 kadın, elpek bezi üretimiyle ev kadınlarına iş ve gelir kapısı oldu.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde bir araya gelen 8 kadın, elpek bezi üretimiyle ev kadınlarına iş ve gelir kapısı oldu. Kadınlar, yakın tarihten günümüze kadar gelen tarihi dokuma tezgahlarında ürettikleri ürünleri, sanat sokağında Ereğli Belediyesi tarafından tahsis edilen binada satışa sunuyor.

Antik çağ döneminde Orta Anadolu'da yaşamış uygarlıklarından biri olan Frigler döneminden günümüze ulaştığı bilinen elpek bezi, Ereğli ilçesinde 8 kadının bir araya gelerek kurduğu kooperatif ile yaşatılmaya çalışılıyor. Kurulan, 'Elpek Dokuyan Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile tahtadan yapılan tarihi dokuma tezgahlarında el emeği göz nuru ürünleri ilmek ilmek dokuyan kadınlar, aile bütçelerine de katkıda bulunuyor. Gün geçtikçe çalışan kadın sayısının arttığı kooperatifte, 10'un üzerinde çalışan bulunuyor. Elpek Dokuyan Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Nigar Duman, amaçlarının elpek bezini dünyaya tanıtmak ve kadınların aile bütçelerine destek olmak olduğunu söyledi. Bugüne kadar 172 kursiyer yetiştirdiklerini ifade eden Duman, "Bunları öğrencilerimize öğretirken aynı zaman da gelir elde etmek için bunu nasıl kazanca çevirebiliriz, bu öğrenciler bunu öğreniyorlar ama evlerinde dokuma tezgahları olmadığı için bunları nasıl değerlendireceklerini bilmediklerinden dolayı bir kooperatif kurmaya karar verdik. 8 kadın ile girişmiş olduğumuz bu kooperatifte şu anda bu mesleği hem öğretiyoruz hem de satışını gerçekleştiriyoruz. Belediyemizin de bize vermiş olduğu sanat sokağında ki bu yerimizde satışını gerçekleştiriyoruz." dedi.

Dokuma tezgahında çalışarak aile bütçesine katkıda bulunan Nuran Semiz de elpek bezini tarihine yakışır şekilde ürettiklerini söyledi. Kadınlardan Müjgan Özdemir de bilgisayar öğretmeni olduğunu anlatarak, şöyle dedi:

"Yaklaşık 5-6 yıl önce öğretmenliği bıraktım. El işi ürünlere biraz merak saldım. Bu sırada Nigar duman hocamız Halk Eğitim Merkezi'nde elpek bezi ile ilgili kurs açtığını söyledi. O kursa dahil oldum. Yaklaşık 2-3 ay kursa devam ettim. elpek bezi çok hoşuma gitti. Dokuması ve ortaya çıkan ürünler çok hoşuma gitti. Nigar hocamız elpek bezi ile ilgili bir kooperatif kurmak istediğini söyledi. Hemen olaya dahil oldum ve bundan 2 yıl önce kooperatifimizi kurduk."

8 KADIN KURDUKLARI KOOPERATİFİLE EV KADINLARININ GELİR KAPISI OLDU

8 KADIN KURDUKLARI KOOPERATİFİLE EV KADINLARININ GELİR KAPISI OLDU

8 KADIN KURDUKLARI KOOPERATİFİLE EV KADINLARININ GELİR KAPISI OLDU

8 KADIN KURDUKLARI KOOPERATİFİLE EV KADINLARININ GELİR KAPISI OLDU
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Haber: 8 KADIN KURDUKLARI KOOPERATİFİLE EV KADINLARININ GELİR KAPISI OLDU - Haberler
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