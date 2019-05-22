Uçurumdan Düşen Alzaymır Hastası Adam 8 Gün Boyunca Derenin Suyunu İçerek Hayatta Kaldı

8 gün önce bir akrabasının cenazesine geldikten sonra kaybolan alzaymır ve sara hastası Salim Bodur mucize şekilde kurtarıldı. Düştüğü uçurumda 8 gün boyunca su içerek hayatta kalan adam tesadüfen dere kenarından geçen bir vatandaş tarafından bulundu.

8 GÜN BOYUNCA SU İLE BESLENDİ

Samsun'dan Ordu'nun Fatsa ilçesine bir akrabasının cenazesine geldikten sonra cenaze bitimi bir anda ortadan kaybolan 87 yaşındaki Salim Bodur 8 gündür aranıyordu. Fatsa İlçe Jandarma Komutanlığınca ilçenin her tarafında aranan alzaymır ve sara hastası Bodur bir vatandaş tarafından bulundu. 30 metrelik uçurumdan düşen alzaymır ve sara hastası Salim Bodur, kayıp olduğu günden bu zamana kadar su ile beslendiğini ifade etti.

Jandarma ekiplerince düştüğü yerden çıkartılan yaşlı adam tedavi için Fatsa Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen yaşlı adamın bir süre tedavisinin devam edeceği öğrenildi.

"BİDONLAR DEREYE DÜŞÜNCE BULDUM"

Bahçesinde çalışırken tesadüfen yaşlı adamı bulduğunu ifade eden Muhammet Yanık isimli vatandaş, "Bahçeye fındık ilacı atmaya gittim. Sular da vardı elimde o ara bidonlardan iki tanesi en aşağı dereye kadar düştü. Bidonları almaya gittiğimde ses duydum ve yaşlı adam orada yatıyordu. Hemen jandarma ekiplerine haber verdim" diye konuştu.

Yaşlı adam böyle kurtarıldı;

Kaynak: İHA