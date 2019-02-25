8 Aylık Hamile Olan Fahriye Evcen, Aylar Sonra İlk Kez Görüntülendi

Sekiz aylık hamile olan Fahriye Evcen, aylar sonra ilk kez eşi Burak Özçivit'le rutin kontrolleri için geldiği Nişantaşı'ndaki bir hastanede görüntülendi.

TATİLDE RAHATSIZLANMIŞTI

8 aylık hamile olan güzel oyuncu Fahriye Evcen'den geçtiğimiz gün korkutan bir haber gelmiş, Evcen Kartalkaya'da tatil yaparken ufak bir rahatsızlık geçirmiş ve sevenlerini korkutmuştu. Özçivit, eşinin ufak bir soğuk algınlığı atlattığını açıklayarak hayranlarının yüreğine su serpmişti.

AYLAR SONRA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Güzel oyuncu, eşi Burak Özçivit'le rutin kontrolleri için hastaneye gitti. Çıkışta görüntülenen Evcen, aylar sonra ilk kez objektiflere takıldı.