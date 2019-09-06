73 yaşında anne olan kadın, doğumdan sonra felç geçirdi

06.09.2019 14:04

Hindistan'ın güneyindeki Andhra Pradeş eyaletinde yaşayan Mangayamma Yaramati, 73 yaşında anne oldu. Olay sonrası büyük bir mutluluk yaşayan kadın, doğumdan birkaç gün sonra felç geçirdi.

KOCASININ İSTEĞİ ÜZERİNE YAPMIŞ

Yaramati, 2 aylık tüp bebek tedavisinin ardından dün ikiz kız çocuğu dünyaya getirdi. Mangayamma Yaramati, 82 yaşında olan eşi Sitarama Rajarao'nun her zaman çocuk istediğini ancak şu ana kadar hamile kalamadığını söyledi.

"HAYATIMIN EN MUTLU GÜNÜ"

Bebeklerin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Yaramati, "O kadar mutluyuz ki. Defalarca denedik ve çok sayıda doktorla görüştük. Hayatımın en mutlu günü" dedi.

"BANA ÇOCUKSUZ KADIN DİYE SESLENİYORLARDI"

Bugüne kadar anne olamadığı için toplumda kendini kötü hissettiğini ve sosyal aktivitelere katılamadığını dile getiren Yaramati, "Bana çocuksuz kadın diyerek sesleniyorlardı" ifadelerini kullandı.