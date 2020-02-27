71 Evler'de Esmek'e büyük ilgi

27.02.2020 17:10 | Son Güncelleme: 27.02.2020 17:10

Ücretsiz olarak verdiği kurslar ile kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere tüm Eskişehirlilere eğitime destekten kişisel gelişime, bilişim teknolojiden el sanatlarına, spor ve danstan sanat ve tasarıma kadar geniş bir yelpazede hizmet veren ESMEK'in 71 Evler Mahallesi'ndeki yeni merkezi büyük ilgi görüyor. İçerisinde 4 atölye ve 1 spor salonu bulunan merkezde ayrıca ebeveynler kurs alırken çocukların faydalanması için oyun odası da bulunuyor. Giyimden iğne oyasına, temel bilgisayardan bez bebeğe, kağıt rölyeften ahşap ve taş boyamaya kadar 20'den fazla kursun verildiği merkeze özellikle 71 Evler ve Emek Mahallesi'nde oturan kadınlar büyük ilgi gösteriyor. 500'e yakın kursiyerin katıldığı kurslarda ebeveyn olan kursiyerler eğitimdeyken, çocukları da oyun odasında vakit geçiriyor.

ESMEK'in mahallelerine merkez açmasından büyük mutluluk duyduklarını belirten kadınlar, yetkin eğitimcilerle verilen ücretsiz kurslar sayesinde vakitlerini verimli şekilde değerlendirerek, yeni bilgi ve beceriler edinmek için fırsat bulduklarını ifade ettiler. Kadınların göstermiş ilgiden büyük mutluluk duyduklarını ifade eden ESMEK yetkilileri ise, 2020 yılı içerisinde farklı mahallelere benzer merkezlerin açılacağını belirttiler.

Kaynak: Bültenler