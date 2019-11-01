01.11.2019 03:37

En Pahalı iPhone 11 Pro, Altın Kaplı Saati Var!

Zenginlik böyle bişey herhalde, iPhone 11 Pro'yu hiç böyle görmedik. 70 bin dolarlık iPhone 11 Pro'nun arkasında altın kaplı saat var. iPhone 11 Pro Discovery Solarius…



Çok paran var ve bir akıllı telefon mu arıyorsunuz? işte size 70 bin dolarlık iPhone 11 Pro…



Zenginler için iPhone tasarlayan Caviar'ın tasarımı, iPhone 11 Pro Discovery Solarius… Yarım kilo altın ve 137 elmas ile bezenmiş… Arka tarafında ise lüks bir saat var…



Saatin ön tarafında ise çok pahalı olduğunu gösteren elmas kaplı güneş taşı bulunuyor.



Her şey "Güneş'in gezegenimize verdiği sonsuz yaşamı sembolize etmek" anlamına geliyor ancak kabul edelim ki; bu tür bir şeyi satın alabilecek bir insan muhtemelen sembolizmle pek ilgilenmiyordur.



Üzerinde kullanılan değerli altın ve elmaslardan bağımsız olara iPhone 11 Pro bildiğimiz iPhone 11 Pro özelliklerine sahip. 64GB'lık sürüm için 70,340 dolardan başlayan fiyat, 512 GB'lık iPhone 11 Pro Max için 71 520 dolara çıkıyor.



iPhone 11 Caviar

Kaynak: Teknotalk.com